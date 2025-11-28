copiii români încep să bea de la 11 ani: românia, pe primele locuri în ue la consumul de alcool

România a ajuns în 2023 pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de alcool, arată cel mai nou raport al OCDE, publicat abia în 2025.

Statistica arată că tara noastră depășește cu mult media europeană, devenind liderul nedorit al unei statistici care ridică semnale de alarmă atât pentru sănătatea publică, cât și pentru evoluțiile din rândul tinerilor.

Documentul arată că românii au consumat, în medie, 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, cu aproape 4 litri peste media UE, situată la 8,5 litri. Creșterea este semnificativă față de acum un deceniu: față de 2013, consumul a urcat cu peste 2 litri. În timp ce unele state, precum Grecia, au reușit reducerea drastică a consumului, ajungând la doar 6,6 litri per persoană, România merge în direcția opusă.

Minorii încep să consume alcool tot mai devreme

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale raportului este scăderea vârstei la care minorii încep să consume alcool. În spațiul OCDE, procentul copiilor de 11 ani care au băut alcool în ultima lună a crescut de la 4% la 5% între 2018 și 2022.

România figurează printre statele cu niveluri alarmante, alături de Cehia, Ungaria, Bulgaria și Franța, depășind pragul de 10% în rândul copiilor de 11 ani.

Situația se agravează odată cu vârsta: la 13 ani, 15% dintre elevi declară că au consumat alcool recent, iar la 15 ani, în unele state europene, episoadele de îmbătare repetată trec de 35%. Danemarca, Ungaria și Bulgaria sunt în top, în timp ce Portugalia raportează cele mai scăzute niveluri, sub 10%.

România se află în zona medie, dar cu valori net superioare unor țări precum Irlanda sau Franța.

Crește consumul de alcool în rândul fetelor

Raportul evidențiază și o schimbare în distribuția pe sexe. Deși băieții de 15 ani continuă să se îmbete mai des decât fetele, procentul adolescentelor care consumă excesiv alcool este în creștere. Ponderea lor a urcat de la 19% în 2018 la 22% în 2022.

România se aliniază acestei tendințe: consumul problematic în rândul fetelor este mai ridicat decât în Portugalia, Irlanda sau Franța, deși rămâne sub nivelurile îngrijorătoare înregistrate în Danemarca sau Bulgaria.