evenimente culturale dedicate zilei naționale a româniei în sibiu: program și detalii

Cu ocazia Zilei Naționale a României, trei instituții de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu – Biblioteca Județeană ASTRA, Filarmonica de Stat Sibiu și Centrul Creației Junii Sibiu – organizează o serie de evenimente dedicate aprofundării semnificației istorice a sărbătorii și valorificării tradițiilor și patrimoniului cultural românesc.

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Pe 1 decembrie, Biblioteca ASTRA va organiza și două evenimente pentru tineri și copii. La ora 11:00, cei mici, cu vârste între 7 și 12 ani, sunt invitați la atelierul „Povești românești” din cadrul Compartimentului pentru Copii și Tineret, un atelier interactiv ce combină poveștile tradiționale românești cu activități creative, cum ar fi realizarea de stegulețe tricolore.

Tot pe 1 decembrie, începând cu ora 13:00, va avea loc atelierul „De vorbă cu istoria”, un dialog tematic dedicat tinerelor generații pentru a înțelege importanța Zilei Naționale a României.

Tot în acea zi, la Muzeul Asociațiunii, va fi vernisată expoziția „Mitropolitul Nicolae Bălan. Mărturii documentare în colecțiile Bibliotecii ASTRA” – o oportunitate unică de a descoperi viața și moștenirea culturală a unei personalități emblematice a Transilvaniei.

În plus, o expoziție tematică despre Marea Unire va fi deschisă la Compartimentul Carte pentru Adulți, oferind publicului o selecție de publicații și studii istorice dedicate acestui moment crucial din istoria României.

Filarmonica de Stat Sibiu – Concert simfonic

De Ziua Națională, Filarmonica de Stat Sibiu va susține un concert special, avându-l ca dirijor invitat pe maestrul Mandeal. Programul, dedicat exclusiv muzicii românești, va include lucrări semnate de Adrian Pop, Paul Constantinescu și George Enescu. Concertul va avea loc pe 1 decembrie, iar publicul se va bucura de o interpretare de excepție a lui Horia Mihail la pian.

Junii Sibiului – Spectacolul „Noi suntem români!”

Evenimentul central al Zilei Naționale va avea loc pe 1 decembrie, la Sala Polivalentă „Transilvania” din Sibiu, cu spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”. Acesta va aduna pe scenă ansambluri și artiști de renume din întreaga țară, printre care Ansamblul Folcloric „Cindrelul-Junii Sibiului”, Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, și renumiți interpreți ai folclorului românesc precum Nicolae Furdui Iancu, Laura Lavric, Niculina Stoican și Loredana. Spectacolul va fi transmis în direct de TVR și va fi prezentat de Iuliana Tudor, aducând un omagiu unității și tradiției poporului român.

Accesul publicului la eveniment se va face pe baza biletelor gratuite, disponibile pe platforma Eventbook.ro, începând cu 28 noiembrie 2025.

Invităm sibienii și toți iubitorii de cultură românească să participe la aceste evenimente speciale, care celebrează istoria, tradițiile și valorile naționale ale României, într-un program diversificat ce va răspunde atât nevoilor de învățare, cât și celor de divertisment ale tuturor vârstelor.

Pentru detalii suplimentare și program complet, vă invităm să accesați site-urile oficiale ale instituțiilor organizatoare.

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Website: www.bjastra.ro

Filarmonica de Stat Sibiu

Website: www.filarmonicasibiu.ro

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu

Website: www.traditiisibiene.ro