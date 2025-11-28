hollywood la sibiu! concurenții de la balul bobocilor al facultății de științe promit un show total / foto

Balul Bobocilor al Facultății de Științe revine anul acesta cu o ediție spectaculoasă, plină de culoare, energie și creativitate. Sub tema „Lights, Camera… Party!”, evenimentul promite să transforme scena într-un veritabil platou de film, unde bobocii vor recrea momente inspirate din producțiile cinematografice și serialele lor preferate.

Balul va fi un mix între farmecul cinematografiei și vibrația petrecerilor studențești. Evenimentul va avea loc în 4 decembrie, de la ora 19:00, în Cotton Club, iar biletele pot fi achiziționate de la sediul facultății, pe Str. Dr. Ion Rațiu, nr. 5, la prețul de 30 de lei.

Mihail Neagu, student în anul III la specializarea Matematică-Informatică și unul dintre organizatorii balului, explică alegerea temei:

„Tema de anul acesta a Balului Bobocilor este ‘Lights, Camera… Party!’, combinația între cinematografie și distracție. Am ales această temă împreună cu colegii mei din dorința de a-i provoca pe bobocii Facultății de Științe să se transpună în filmele și serialele lor favorite și să le testăm creativitatea în creionarea unor momente artistice pornind de la acestea.” spune Mihail.

El mai spune că evenimentul va reuni patru perechi de concurenți, toți studenți ai Facultății de Științe

Pe lângă momentele individuale ale bobocilor, organizatorii pregătesc și momente coregrafice de grup. Printre acestea se numără aparițiile ULBS Dance and Gymnastics și Ansamblul „Ceata Junilor”, care vor adăuga evenimentului un plus de energie și spectaculozitate.

Patru perechi de boboci pregătite să cucerească scena

Cele patru perechi înscrise în concurs sunt formate din: Cătălin Lungu – Despina Diakouraki, Alexandra Lemnaru – Radu Pîrvu, Alexia Cîmpean – Daniel Țerbea și Delia Onofrei – Denis Cristian. Fiecare dintre ei vine cu o poveste și o motivație diferită, dar cu același entuziasm pentru experiența Balului.

Cătălin Lungu – între matematică și arta cuvintelor

Student la Matematică–Informatică, Cătălin se descrie ca fiind sociabil, blând și plin de energie.

„O trăsătură definitorie pentru mine este contrastul dintre matematica pe care o studiez și pasiunea pentru arta cuvintelor și desenelor. Iubesc oamenii și poveștile lor. Amintirile sunt lucrul cel mai de preț pe care îl vom avea.” spune acesta.

Despina Diakouraki – entuziasm la început de drum

Studentă la Biologie, Despina aduce prospețime și energie:

„Sunt studentă la Biologie și am 18 ani, sunt pasionată de muzică și îmi place să copilăresc. Ador să fac parte din experiențe noi și să cunosc și oameni noi, motiv pentru care m-am și înscris la bal. Până la urmă viața abia acum începe!” spune Despina.

Alexandra Lemnaru – foc, disciplină și strălucire

Plină de optimism, Alexandra spune: „Am 19 ani, iar viața mea de studentă tocmai a început! Sunt o fire caldă, iubitoare, care își dorește să lupte pentru visurile ei.

Îmi place să mă distrez și sunt nerăbdătoare să particip la bal și să mă bucur de aceste clipe.

Sunt genul de om care se antrenează pentru pompieri cu o mână și răsfoiește viața de student cu cealaltă, gata să stingă incendii… sau sesiuni, după nevoie.

Iar la bal, sper doar să strălucesc mai tare decât emoțiile mele.”

Daniel-Nicolas Țerbea – ambiție și dorință de evoluție

Daniel privește participarea ca pe o provocare personală:

„Sunt student la Facultatea de Științe. Consider că mă remarc prin seriozitatea mea și dorința de perfecționare constantă. Sunt un băiat ambițios, prietenos, gata să dau o mână de ajutor indiferent de situație.

Îmi place să îmi depășesc limitele și să ies din zona de confort, de aceea am și decis să particip la bal, pentru o distracție continuă și implicarea în activități la care mă voi gândi cu drag peste câțiva ani. Vreau să profit de orice ocazie pentru a cunoaște oameni noi și pentru a-mi testa limitele.” spune bobocul.

Alexia Cîmpean – energie și calm

Alexia aduce pe scenă autenticitate și curiozitate:

„Sunt studentă la Facultatea de Științe. Sunt o persoană sociabilă și calmă, îmi place să ies prin natură, iar când nu fac asta probabil mă găsiți pe stadion la antrenamente.

Am ales să particip la bal pentru a-mi depăși limitele și pentru a ieși din zona de confort.

Sper ca în seara balului să vă transmit din energia mea, să ne distrăm împreună și să facem un bal al bobocilor memorabil!”

Radu Pîrvu – carismă și spontaneitate

Radu mizează pe energie și autenticitate:

„Sunt o persoană energică, comunicativă și mereu pregătită pentru noi provocări. Îmi place să lucrez cu oamenii și să creez o atmosferă plăcută în orice context, fie că este vorba de proiecte, evenimente sau momente de relaxare.

Cred că aș putea câștiga acest concurs pentru că mă implic cu seriozitate în tot ceea ce fac și reușesc să transmit încredere și bună dispoziție celor din jur. Îmi place să mă diferențiez prin atitudine, autenticitate și prin dorința de a face lucrurile cât mai bine.

Atuul meu pentru Balul Bobocilor este combinația dintre carismă și spontaneitate. Sunt genul de persoană care poate transforma emoțiile în energie pozitivă și care reușește să se facă remarcat prin prezență, implicare și stilul natural de a socializa.” spune acesta.

Delia Onofrei – disciplina sportului în lumina reflectoarelor

Jucătoare la handbal, Delia aduce un atu solid:

„Am 19 ani și sunt jucătoare la echipa de handbal Măgura Cisnădie. Particip la acest concurs pentru că îmi place să mă provoc, să învăț lucruri noi și să cunosc oameni noi. Mă consider o persoană creativă, ambițioasă, sociabilă.

Cred că pot câștiga acest concurs pentru că îmi asum fiecare provocare cu seriozitate și entuziasm. Mă adaptez rapid, învăț repede și știu să îmbin responsabilitatea cu dorința de a evolua.

Atuul meu este handbalul. Sportul m-a învățat disciplină, rezistență, lucru în echipă și să îmi păstrez concentrarea chiar și în momente de presiune. Prin handbal am învățat să nu renunț, să îmi depășesc limitele și să lupt pentru fiecare obiectiv până la capăt. Toate aceste lucruri mă ajută și în cadrul concursului.”

Denis Cristian – competiție și încredere

Pentru Denis, sportul și competiția merg mână în mână:

„Sunt student la Facultatea de Științe, am 19 ani și joc fotbal de aproximativ 8 ani. Vreau să particip la bal deoarece sunt o persoană competitivă, îmi plac provocările și vreau să cunosc persoane noi.

Eu consider că acest bal poate fi câștigat chiar de mine datorită faptului că sunt foarte sigur pe mine în ceea ce fac, fac tot posibilul să fiu pe placul publicului și am încredere în mine că o să fac bine ce știu și ce pot, nu mai mult.” concluzionează Denis.

Cu momente artistice inspirate din producții cinematografice celebre, coregrafii spectaculoase și o generație de boboci plină de entuziasm, Balul Bobocilor 2025c al Facultății de Științe promite să fie una dintre cele mai memorabile ediții.