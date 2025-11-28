incendiu într-un birou de la ipj sibiu: pompierii au intervenit de urgență, polițiștii au folosit stingătoarele din clădire / foto

S-a dat alarma, vineri seara, în curtea sediului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Un incendiu a izbucnit într-un birou. Focul a fost stins de polițiști și de pompierii chemați în sprijin.

Polițiștii sibieni au observat, vineri seara, un incendiu care se manifesta într-un birou situat într-un pavilion administrativ din curtea IPJ Sibiu pe strada Pluto. Aceștia au solicitat ajutorul pompierilor, iar până la venirea acestora, polițiștii au acționat pentru stingerea focului.

Pompierii veniți la fața locului au constatat că incendiul se manifesta cu flacără și degajări de fum într-un birou de aproximativ 20 mp.

„Polițiștii aflați în serviciu au solicitat de urgență sprijin ISU Sibiu, dar în același timp au acționat cu stingătoarele de incediu aflate la dispoziție. Din fericire nu au fost înregistrate victime, incendiul a fost lichidat prompt, iar cauza probabilă urmează a fi stabilită de către specialiștii ISU Sibiu”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Potrivit ISU Sibiu, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric. „La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Nu au fost înregistrate victime”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

La nivelul IPJ Sibiu se fac verificări în vederea stabilirii circumstanțelor și condițiilor în care s-a produs acest eveniment.