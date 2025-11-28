începe bătălia pentru locurile din parcarea supraetajată din hipodrom: cererile de depun on-line

Primăria Sibiu, prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, va desfășura, în perioada 2 decembrie, ora 9.00 – 10 decembrie, înscrierea exclusiv online pentru cei care doresc să achiziționeze un abonament cu loc rezervat pentru parcarea supraetajată din cartierul Hipodrom, valabil pentru anul 2026.

Solicitările pentru abonamentele fără loc rezervat pot fi depuse pe tot parcursul anului, fără restricții de dată.

Parcarea dispune pentru închirierea cu loc rezervat (la subsol și la etajele 1, 2 și 3) de 212 locuri pentru autoturisme și 15 pentru motociclete, iar pentru abonamentele fără loc rezervat sunt disponibile 97 de locuri pentru mașini și 7 locuri pentru motociclete (la parter și pe terasă).

Cei interesați, trebuie să știe următoarele:

Cererile pentru achiziționarea unui abonament pentru loc rezervat sau fără loc rezervat se vor depun pe platforma eportal.sibiu.ro, fără a fi necesară crearea unui cont pe această platformă pentru a putea depune documentele.

Documentele necesare:

pentru persoanele fizice – copie după cartea de identitate sau buletin, și după certificatul de înmatriculare al autovehiculului pentru care se solicită abonamentul

pentru persoanele juridice – copia certificatului de înmatriculare al mașinii, și a certificatului de înregistrare în Registrul Comerțului.

Acordarea abonamentelor pentru loc rezervat se face prioritar pentru persoanele fizice/juridice care au domiciliul/sediul în zona delimitată de străzile Mihai Viteazu – Rahovei – Oștirii – Nicolae Iorga.

Alocarea locurilor rezervate se face cu respectarea criteriilor de atribuire a abonamentelor, în ordinea crescătoare a nivelului de parcare și a numărului locului de parcare, în funcție de ordinea de înregistrare a cererilor.

Plata abonamentului pentru solicitanții declarați eligibili se face semestrial în lunile ianuarie și iulie, până în data de 25 a lunii. Achitarea abonamentului se face online sau la ghișeul Serviciului Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public. Neplata abonamentului duce implicit la anularea rezervării locului de parcare.

Tarife de parcare:

pentru abonamentele cu loc de parcare rezervat: 720 lei/auto/an/persoane fizice și 1440 lei/auto/an/persoane juridice, 360 lei/motocicletă/an/persoane fizice și juridice,

pentru abonamentele fără loc rezervat: 100 lei/auto/lună/persoane fizice și juridice, 50 lei/motocicletă/lună/persoane fizice și juridice,

pentru vizitatori: 1 leu/1h/auto/motocicletă.

Pentru mai multe detalii privind procedura de atribuire a abonamentelor de parcare, vă rugăm să accesați anunțul publicat pe site-ul Serviciului Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public: https://spadpp.sibiu.ro/site/detail/1047 .