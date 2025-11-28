inter sibiu, revenire spectaculoasă după pauză: mercioiu decide meciul, morariu scoate miraculos pe linia porții / video

Inter Sibiu a reușit vineri, una dintre cele mai dramatice și muncite victorii ale sezonului, 2-1 cu CSM Târgu Jiu. După o primă repriză dificilă, în care oaspeții au intrat în avantaj, terenul îmbibat de apă nu le-a ușurat deloc munca sibienilor. Totuși, echipa lui Florin Băluță a revenit spectaculos în partea a doua, grație dublei lui Mercioiu, autorul unei prestații decisive.

Meciul a început în condiții grele, cu terenul transformat din cauza ploilor într-un adevărat patinoar noroios. Oaspeții au profitat de o eroare în defensiva sibiană și au deschis scorul înainte de pauză, intrând la cabine cu 1-0.

Inter a revenit mult mai agresiv după pauză, iar Mercioiu a schimbat totul. Atacantul a egalat în minutul 60 după o acțiune excelent dusă în careul advers. Presiunea exercitată de Inter a forțat greșeli în apărarea oaspeților, iar în minutul 78 sibienii au primit penalty. Tot Mercioiu și-a asumat execuția și a transformat cu siguranță pentru 2-1.

Final incendiar: Morariu scoate mingea de pe linia porții în minutul 90

CSM Târgu Jiu a forțat egalarea în ultimele minute, iar faza care a ridicat tribuna în picioare a venit chiar la ultima ocazie a meciului. Morariu a intervenit salvator, respingând de pe linia porții o minge care părea deja destinată să aducă egalarea. O fază care a făcut diferența și a menținut avantajul Interului până la ultimul fluier.

Inter Sibiu rămâne pe locul 5

Cu această victorie dramatică și extrem de muncită, Inter Sibiu ajunge la 24 de puncte și își consolidează poziția a 5-a în clasamentul seriei a 6-a din Liga 3. Echipa arată caracter, iar meciul cu CSM Târgu Jiu a demonstrat încă o dată că Inter știe să câștige și atunci când condițiile de joc sunt împotriva ei.