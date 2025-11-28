”magia sărbătorilor începe la grădinița eri sibiu: cel mai dulce atelier pentru cei mai mici copii din oraș”

La Grădinița ERI Sibiu, decembrie începe cu emoție, lumină caldă și primele momente de magie împărtășită între părinți și cei mai mici exploratori ai orașului. Într-o perioadă în care agitația sărbătorilor poate copleși ușor familiile, ERI aduce un respiro blând: un atelier tematic de Crăciun în care părintele și copilul creează împreună, fără presiune, fără grabă – doar conectare și bucurie.

Pe 2 decembrie, între 16:00 și 16:45, Grădinița ERI invită copiii de 1,5 – 3 ani și părinții lor la un nou atelier din seria discovERI kids – deja al treilea dintr-un program de cinci întâlniri gândite special pentru această vârstă minunată. Participarea tot mai numeroasă a familiilor confirmă că aceste momente contează și sunt așteptate. De această dată, intrăm împreună în atmosfera Crăciunului cu o activitate dulce și creativă: gătit și decorat turtă dulce fără zahăr. Un prilej perfect să descoperiți culori, texturi, gesturi mici pline de sens – și să creați o amintire pe care copilul o va recunoaște ca „prima lui activitate de Crăciun”.

Atelierul este gândit astfel încât părintele:

să petreacă timp real și prezent alături de copil,

să se bucure de o activitate festivă fără stres,

să simtă că poate crea momente speciale și simple, chiar în mijlocul lunii decembrie.

„Credem că magia sărbătorilor stă în lucrurile mici făcute împreună. Iar pentru copiii cei mai mici, joaca senzorială și activitățile blânde sunt cea mai frumoasă cale de a intra în spiritul Crăciunului”, transmite Giorgiana Mariu, organizator și director Grădinița ERI.

Înscrierile sunt deschise, iar participarea este gratuită:

Formular de confirmare a prezenței: https://forms.gle/5bDptyTrpbhservRA

Detalii: 0738 963 393

Locurile sunt limitate, iar materialele sunt asigurate de echipa ERI.

Dacă vrei să începi luna decembrie cu o doză de magie, conectare și un strop de dulceață…

Atelierul discovERI kids te așteaptă cu brațele deschise.