ministrul apărării a demisionat: moșteanu își explică gestul

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat vineri dimineața demisia din fruntea ministerului, invocând motive de responsabilitate și respect pentru instituția pe care a condus-o

Decizia lui Ionuț Moșteanu de a demisiona vine pe fondul unui scandal mediatic legat de diploma sa de absolvire a facultății. În ultimele zile, atenția publică s-a concentrat asupra trecutului său academic, iar fostul ministru a explicat că nu dorește ca aceste controverse să afecteze activitatea și prioritățile Ministerului Apărării, mai ales în contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă România și Europa. Acesta a publicat o diplomă pe care internauții ar fi raportat-o ca fiind falsă.

În mesajul său, fostul ministru a mulțumit tuturor celor cu care a colaborat în ultimele cinci luni și a evidențiat realizările mandatului său: consolidarea relațiilor cu aliații, accelerarea programelor de înzestrare și reformarea cadrului legal pentru apărarea drepturilor militarilor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că i-a propus președintelui ca Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, să asigure interimatul la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu.

Mesajul fostului Ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu:

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului și cu colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa se confruntă cu presiuni externe majore, iar securitatea națională trebuie protejată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre trecutul meu sau greșelile făcute să distragă atenția de la responsabilitățile celor care conduc astăzi țara. Am depus jurământul ca ministru al Apărării și m-am dedicat zilnic îmbunătățirii capacității Armatei. Am transmis un mesaj clar împotriva celor care urmăresc interese personale în domeniu. Le mulțumesc colegilor, susținătorilor și familiei mele pentru încredere și sprijin”, a adăugat Moșteanu.

FOTO Ionuț Moșteanu Facebook