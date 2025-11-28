noul subprefect al sibiului, albu andra-maria, a depus jurământul

Astăzi, 28 noiembrie, la sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, a avut loc, prin videoconferință organizată de Ministerul Afacerilor Interne, ceremonia de investire în funcția de subprefect a doamnei Albu Andra-Maria.

În cadrul ceremoniei, noul subprefect a depus jurământul prevăzut de art. 251 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, asumându-și să își exercite atribuțiile cu respectarea Constituției, a legislației în vigoare și în slujba cetățenilor județului Sibiu.

Mesajul prefectului Mircea Dorin Crețu

„Transmit doamnei Albu Andra-Maria urări de bun venit în cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu și succes în exercitarea atribuțiilor de subprefect. Sunt convins că vom lucra ca o echipă, în spiritul legalității, eficienței și serviciului public dedicat comunității sibiene.” a transmis prefectul Mircea Crețu

La rândul său, noul subprefect a subliniat importanța responsabilităților pe care le preia:

„Preluarea funcției de subprefect reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu seriozitate. Sunt deschisă unei colaborări armonioase cu toate instituțiile și structurile administrației publice din județ, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale și a sprijinirii comunității sibiene.” a transmis subprefectul Albu Andra-Maria

Ceremonia marchează oficial începutul mandatului doamnei Albu Andra-Maria în funcția de subprefect al județului Sibiu.