oftalmologie, cardiologie, neurologie: specialitățile cele mai căutate în sibiu în 2025

La sediul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, astăzi, 28 noiembrie 2025, a avut loc o nouă întâlnire a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Ședința a fost prezidată de prefectul Mircea Dorin Crețu, în prezența subprefectului Florian Giubega.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat prezentarea realizată de Florentina Denisa Nicoară, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu, care a detaliat măsurile menite să faciliteze accesul tuturor cetățenilor la servicii medicale de calitate. Printre acestea se numără consultații de specialitate, investigații paraclinice, servicii conexe actului medical și spitalizarea de zi.

CJAS Sibiu a precizat că, în urma aplicării Ordinului comun MS–CNAS nr. 1857/441/2023, accesul asiguraților la servicii medicale a fost semnificativ îmbunătățit, oferind o abordare mai cuprinzătoare a nevoilor de sănătate ale locuitorilor județului.

Datele pentru primele nouă luni ale anului 2025 arată că în ambulatoriul de specialitate au fost efectuate 735.088 consultații și servicii, desfășurate de 535 de medici specialiști din 35 de domenii. Cele mai frecvent solicitate specializări au fost oftalmologia, psihiatria, diabetul și bolile metabolice, neurologia și cardiologia. În același interval, s-au acordat 10.174 servicii conexe, inclusiv psihologice, logopedice și de fizioterapie.

Laboratoarele și furnizorii de imagistică medicală contractați de CJAS Sibiu au realizat 750.844 investigații paraclinice, din care peste 670.000 analize de laborator și aproape 80.000 investigații de radiologie și imagistică. Serviciile în regim de spitalizare de zi au înregistrat 106.233 cazuri, fiind o alternativă eficientă la internarea continuă pentru monitorizarea și tratamentul afecțiunilor acute sau cronice.

Prefectul Mircea Dorin Crețu a subliniat necesitatea informării corecte a cetățenilor, în special a persoanelor vârstnice, cu privire la drepturile și facilitățile disponibile în sistemul public de sănătate.

Prin aceste măsuri, CJAS Sibiu își reafirmă angajamentul de a asigura acces echitabil la servicii medicale esențiale, contribuind la dezvoltarea unui sistem de sănătate orientat către pacient și prevenția bolilor.