programul complet al evenimentelor de 1 decembrie de la mediaș: nu ratați spectacolul folcloric cu sava negrean brudașcu și grupul sălăjenii

Primăria Municipiului Mediaș va organiza o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a României, ce vor avea loc luni, 1 decembrie 2025, în Sala Mare de ședințe a Primăriei și în Piața Corneliu Coposu.

Programul zilei cuprinde lansări de carte, urmate de un spectacol folcloric și de manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Naționale.

Programul evenimentelor este următorul: de la ora 10:00, în Sala mare de ședințe a Primăriei vor avea loc lansări editoriale ale autorilor preot doctor Achim Sărășan, dr. Vasile Mărculeț, prof. Ion Mihai Ionescu și Romulus Boieru, precum și studii și comunicări științifice.

Începând cu ora 12:00, pe platoul din fața Primăriei se va desfășura un amplu spectacol folcloric cu participarea artiștilor Sava Negrean Brudașcu și grupul instrumental Sălăjenii, Mihaela și Ciprian Istrate alături de Ceterașii de pe câmpie, Costel Popa, Bianca și Diana Crețu, Emilia Muntean, Natalia și Alin Matyas, Aurica Bacea și grupul vocal „Bobocei de pe Târnave”.

De la ora 14:00, vor avea loc manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Naționale: alocuțiuni, depuneri de coroane, un scurt serviciu religios și un ceremonial militar.

Administrația locală invită toți medieșenii să participe la aceste momente de sărbătoare, pentru a celebra împreună Ziua Națională a României și valorile care ne unesc.

FOTO: Facebook Sava Negrean-Brudascu