programul stării civile sibiu pentru sărbători: 3 zile este închis complet

Serviciul de Stare Civilă Sibiu a anunțat programul special de funcționare pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2025 – începutul anului 2026.
- Luni, 1 Decembrie 2025 – ÎNCHIS
- Miercuri, 24 Decembrie 2025 – Program normal
- Joi, 25 Decembrie 2025 – ÎNCHIS
- Vineri, 26 Decembrie 2025 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00
- Sâmbătă, 27 Decembrie 2025 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00
- Luni – Miercuri, 29 – 31 Decembrie 2025 – Program normal
- Joi, 1 Ianuarie 2026 – ÎNCHIS
- Vineri, 2 Ianuarie 2026 – ÎNCHIS
- Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00
Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direct Serviciul Stare Civilă Sibiu.
