programul stării civile sibiu pentru sărbători: 3 zile este închis complet

Serviciul de Stare Civilă Sibiu a anunțat programul special de funcționare pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2025 – începutul anului 2026.

  • Luni, 1 Decembrie 2025 – ÎNCHIS
  • Miercuri, 24 Decembrie 2025 – Program normal
  • Joi, 25 Decembrie 2025 – ÎNCHIS
  • Vineri, 26 Decembrie 2025 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00
  • Sâmbătă, 27 Decembrie 2025 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00
  • Luni – Miercuri, 29 – 31 Decembrie 2025 – Program normal
  • Joi, 1 Ianuarie 2026 – ÎNCHIS
  • Vineri, 2 Ianuarie 2026 – ÎNCHIS
  • Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direct Serviciul Stare Civilă Sibiu.

