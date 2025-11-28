programul stării civile sibiu pentru sărbători: 3 zile este închis complet

Serviciul de Stare Civilă Sibiu a anunțat programul special de funcționare pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2025 – începutul anului 2026.

Luni, 1 Decembrie 2025 – ÎNCHIS

Miercuri, 24 Decembrie 2025 – Program normal

Joi, 25 Decembrie 2025 – ÎNCHIS

Vineri, 26 Decembrie 2025 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00

Sâmbătă, 27 Decembrie 2025 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00

Luni – Miercuri, 29 – 31 Decembrie 2025 – Program normal

Joi, 1 Ianuarie 2026 – ÎNCHIS

Vineri, 2 Ianuarie 2026 – ÎNCHIS

Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026 – Înregistrare decese: 9:00 – 13:00

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direct Serviciul Stare Civilă Sibiu.