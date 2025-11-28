se retrage după 25 de ani la centrul chinologic sibiu: povestea impresionantă a expertului care a format generații de câini polițiști / foto

După mai bine de un sfert de secol în structurile Poliției Române, plutonierul adjutant șef (r) Presecan Octavian își încheie cariera activă și intră în rândul cadrelor aflate în rezervă.
Retragerea sa marchează finalul unui parcurs profesional remarcabil, definit prin consecvență, disciplină și respect față de uniforma pe care a purtat-o.
O mare parte din activitate și-a desfășurat-o în cadrul Serviciului Chinotehnic, unde a coordonat pregătirea câinilor polițiști și a echipelor operative. Sub îndrumarea sa, numeroși câini de serviciu au fost instruiți pentru misiuni complexe, iar colaborarea dintre conductor și animal a devenit un reper al bunei practici în domeniu. Rigoarea, răbdarea și atenția la detalii l-au transformat într-un profesionist apreciat atât de colegi, cât și de generațiile mai tinere de lucrători din serviciu.
Cei care au lucrat alături de el vorbesc despre un om dedicat și integru, care și-a respectat atribuțiile cu seriozitate și a contribuit constant la consolidarea activităților speciale în care era implicat.
La final de carieră, foștii colegi îi transmit recunoștință pentru efortul depus în toți acești ani și pentru modelul oferit prin comportamentul său. Îi urează, totodată, sănătate și momente liniștite alături de familie, odată cu intrarea într-o nouă etapă a vieții.
