secretul fericirii la locul de muncă, descoperit în europa: 31 de ore pe săptămână

Irlanda a fost desemnată cea mai favorabilă țară din Europa pentru menținerea unui echilibru între carieră și viața personală, conform unui recent clasament european.

Angajații de aici lucrează în medie doar 31,2 ore pe săptămână, marcând o scădere considerabilă față de perioada pre-pandemie, scrie Express.

Conform Mediafax, indicele european al echilibrului între viața profesională și cea personală, realizat de experți în ocuparea forței de muncă Remote, evaluează fiecare țară în funcție de bunăstarea la locul de muncă și calitatea vieții. Printre criteriile analizate se numără numărul de ore lucrate, concediul legal, concediul de maternitate, concediul medical, accesul la asistență medicală, siguranța publică, satisfacția generală și incluziunea comunității LGBTQ+. Fiecare stat primește un scor din 100.

Irlanda a înregistrat 82,89 de puncte, urcând cu 4,22 puncte față de anul trecut, grație unei creșteri a siguranței publice și reducerii timpului mediu de muncă. În medie, angajații lucrează acum cu aproximativ două ore mai puțin pe săptămână decât înainte de pandemie, beneficiind totodată de programe flexibile, inclusiv munca la distanță sau hibrid.

Pe lângă Irlanda, țările nordice au ocupat poziții fruntașe în top 10, cu Islanda și Belgia în primele trei locuri.

Irlanda atrage tot mai mulți oameni nu doar prin politici favorabile muncii, ci și prin peisajele sale rurale spectaculoase, litoralul extins și dealurile ondulate. Trecerea de la agitația urbană la un stil de viață mai liniștit, în mijlocul naturii, devine din ce în ce mai tentantă pentru cei care caută un echilibru între carieră și viață personală.