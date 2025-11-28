șelimbărul intră în era transportului metropolitan: rute, prețuri, orare și tot ce trebuie să știi

Începând cu 1 decembrie 2025, locuitorii comunei Șelimbăr vor avea acces la transportul public metropolitan din Sibiu.

În traseu sunt incluse și satele Veștem, Bungard și Mohu. Această extindere aduce legături directe între Șelimbăr și municipiul Sibiu, precum și spre alte puncte de interes din zonă.

Noile trasee includ:

Traseul 560: Veștem – Piața Rahovei, cu opriri în Mohu și pe principalele străzi din Șelimbăr, dus-întors între Școală Veștem și Lidl Șelimbăr.

Traseul 561: Bungard – Ceferiștilor, care se conectează cu Traseul 9 spre centrul Sibiului.

Traseele 570 și 571: Conectează Sadu, Cisnădie și zona Kaufland Arhitecților, traversând segmente din Șelimbăr.

Orarele exacte pentru stațiile din Șelimbăr vor fi anunțate ulterior și vor fi corelate cu programul Tursib din Sibiu.

Sistemul de ticketing și tarifele

Zona metropolitană va fi împărțită în trei zone tarifare, iar Șelimbăr se află în Zona 1, alături de Cristian, Roșia, Poplaca, Șura Mică, Șura Mare și Cisnădie. Tarifele pentru călătoriile în interiorul Zonei 1 includ:

Bilet 60 minute: 3,50 lei

Bilet 1 tranziție: 5 lei

Legitimație zilnică internă: 7 lei

Legitimație zilnică 1 tranziție: 10 lei

Abonament 30 zile intern: 90 lei

Abonament 30 zile 1 tranziție: 130 lei

Titlurile de călătorie pot fi achiziționate prin agențiile Tursib, automatele stradale și din autobuze, precum și prin aplicațiile mobile SibiuBus și 24Pay, începând cu 2 decembrie 2025. Validarea este obligatorie la fiecare urcare în autobuz.

Informații suplimentare

Stațiile, itinerariile și orarele vor fi publicate pe site-ul Tursib și în aplicația SibiuBus până pe 30 noiembrie 2025. Locuitorii pot transmite feedback despre trasee prin formularul disponibil online.

Extinderea transportului metropolitan reprezintă un pas important spre modernizarea și eficientizarea mobilității în zona Sibiu, aducând Tursib „mai aproape de tine”.