sibian de 50 de ani, reținut după un furt de aproape 26.000 de lei dintr-un magazin din oraș

Ieri, 27 noiembrie, polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu au reținut un bărbat în vârstă de 50 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată.
Potrivit anchetei, în cursul lunii octombrie, sibianul ar fi sustras diverse bunuri, printre care alimente și produse cosmetice, și ar fi distrus sistemul de închidere al unei societăți comerciale din municipiu. Prejudiciul total estimat este de aproximativ 25.800 de lei.
Conform surselor Ora de Sibiu, furtul s-a produs într-un magazin Penny din municipiul Sibiu.
Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele bărbatului. Pe baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Harghita.
