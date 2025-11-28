polițiștii au pus mâna pe un sibian condamnat pentru înșelăciune: 2 ani și 8 luni după gratii

Astăzi, 28 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au reținut un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Sibiu.

Pe numele căruia Judecătoria Sibiu a emis, la data de 19 noiembrie un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Bărbatul a fost condamnat la doi ani și opt luni de închisoare cu executare și a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.