șocant la copșa mică: femeie agresată și violată de concubin - poliția l-a arestat

La data de 27 noiembrie 2025, Judecătoria Mediaș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat de 37 de ani, cetățean străin, cercetat pentru violență în familie, amenințare, viol și deținerea ilegală de arme și muniții.

Incidentul a avut loc pe 25 noiembrie, când o femeie de 27 de ani din Copșa Mică a sesizat poliția despre faptul că ar fi fost agresată fizic, amenințată și violată de concubinul său. În urma sesizării, polițiștii au realizat o evaluare a riscului, care a indicat un pericol iminent pentru viața și integritatea victimei. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu valabil 5 zile împotriva bărbatului.

Investigațiile efectuate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu au arătat că bărbatul deținea ilegal două arme neletale, care au fost ridicate de polițiști. Totodată, a fost confiscată o macetă și patru cartușe.

Pe baza probatoriului adunat, individul a fost reținut pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba, iar ulterior prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Mediaș, care a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

FOTO: Știrile ProTv