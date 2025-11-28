șofer prins la agnita la volan cu permisul suspendat: dosar penal pe loc

La data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 09:40, polițiștii Poliției Orașului Agnita au oprit pentru control o autoutilitară pe strada Avram Iancu, condusă de un bărbat în vârstă de 55 de ani, din localitate.
Verificările au arătat că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.
