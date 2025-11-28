solidaritate la ocna sibiului: localnicii au cumpărat un container în care să locuiască după ce le-a ars rulota / foto

În pragul sărbătorilor de iarnă, localnicii din Ocna Sibiului au dat dovadă de un gest de solidaritate. Au pus mână de la mână și au reușit, într-un timp foarte scurt, să le cumpere Erikăi și lui Costică un container în care să locuiască, după ce au rămas pe drumuri.

Erika și Costică locuiau într-o rulotă la Ocna Sibiului. Din nefericire, în urma unui incendiu ce a izbucnit în 15 noiembrie, au rămas fără căsuța pe roți. Oamenii de bine din oraș s-au mobilizat și au strâns bani pentru a le oferi cât mai curând un acoperiș deasupra capului.

Astfel, după două săptămâni de la incendiu, Erika și Costică s-au mutat în noua lor locuință. Oamenii cu suflet mare le-au cumpărat un container de locuit. În zilele ce urmează, localnicii îl vor utila cu pat, masă, scaune și o sobă, astfel încât să aibă parte de minimul de confort necesar.

Dragi oameni cu suflet mare, vreau să transmit un sincer mulțumesc tuturor celor care au contribuit la achiziționarea containerului, în valoare de 3.100 de euro. Datorită vouă am reușit să facem un bine real și să oferim o șansă la un nou început acolo unde era cea mai mare nevoie. Fiecare donație, fiecare distribuire și fiecare încurajare a contat enorm. Ați arătat încă o dată că atunci când comunitatea se unește, se pot face minuni. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru sprijin, pentru încredere și pentru gestul vostru de omenie!”, a transmis Zinel Stejar, localnicul care a inițiat strângerea de fonduri și care s-a ocupat, în aceste zile, de Erika și Costică.