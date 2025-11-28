spiritul crăciunului pe străzile sibiului: primăria a anunțat când se aprinde iluminatul festiv în tot orașul

Atmosfera de sărbătoare se simte nu doar în centrul Sibiului, acolo unde are loc Târgul de Crăciun, dar și pe principalele străzi din cartiere. Iluminatul festiv se va aprinde vineri seara în întregul oraș.

Atmosfera specială a Sibiului în sezonul sărbătorilor de iarnă este dată atât de evenimentele dedicate Crăciunului, dar și de iluminatul festiv de pe străzile principale și piețele publice. „Primăria Sibiu a instalat nu mai puțin de 900 de figurine pe stâlpii din zona centrală și pe artere principale din cartiere, sute de metri de ghirlande luminoase și elemente tematice în 6 giratorii din zona centrală”, spun reprezentanții Primăriei Sibiu.

Iluminatul festiv în centrul istoric a fost pus deja în funcțiune odată cu deschiderea Târgului de Crăciun. Atmosfera feerică se va extinde, din 28 noiembrie, în toate cartierele Sibiului, atunci când se va aprinde tot iluminatul festiv. În ultima etapă pregătită de municipalitate, se vor aprinde luminile și în cele șase sensuri giratorii, amenajate special pentru sărbători.