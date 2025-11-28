târgul de crăciun din sibiu lansează 100 de bilete de aur, introduce prețuri accesibile și devine mai prietenos și incluziv

Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente de iarnă din România, vine în acest an cu trei noutăți importante, menite să ofere o experiență mai accesibilă, incluzivă și plină de bucurie pentru toți vizitatorii. Printre acestea se numără lansarea a 100 de Bilete de Aur, introducerea unor prețuri mai accesibile și un cadru general mai prietenos și incluziv.

Golden Ticket – o premieră pentru micii exploratori ai târgului

Începând cu această ediție, vizitatorii vor putea achiziționa Golden Ticket, un bilet special, în număr limitat, disponibil exclusiv online pe https://ticket.targuldecraciun.ro În total, vor fi scoase la vânzare 100 de bilete de aur, la prețul de 99 de lei. Acest bilet oferă acces nelimitat, pentru ziua în curs, la toate atracțiile destinate copiilor din târg: trenulețul din Piața Mică, roata panoramică din Piața Mare, caruselul care luminează seara cu mișcarea sa rotundă și plină de veselie. Iar ca experiența să fie completă, biletul de aur te trimite și într-o vizită acasă la Moș Crăciun, cu Liftul Fermecat. Golden Ticket este conceput pentru a oferi familiilor o zi întreagă de joacă și aventură, într-un mod simplu și avantajos. Toți banii strânși din vânzarea acestor „bilete de aur” vor fi donați unei cauze sociale care urmează să fie selectată până de Crăciun.

Prețuri accesibile și Happy Hour la căsuțele cu produse alimentare

În dorința de a păstra Târgul de Crăciun din Sibiu un eveniment cu adevărat deschis tuturor, organizatorii introduc în premieră un program zilnic de Happy Hour la căsuțele cu produse alimentare. În fiecare zi, de luni până vineri, între orele 16 și 18 fiecare vânzător va oferi cel puțin un produs la preț redus, astfel încât orice vizitator – fie că vine în familie, cu prietenii sau singur – să se poată bucura de atracțiile sezonului, fără grija bugetului. Prețurile sunt reduse în jur de 10-15 lei per produs sau beneficiază de diverse oferte unde clientul primește ceva în plus.

Produsele cu prețuri convenabile sunt marcate cu eticheta cu grafică specială „preț prietenos”. Această inițiativă continuă angajamentul târgului de a rămâne o experiență prietenoasă și accesibilă pentru întreaga comunitate.

Accesibilitate crescută pentru persoanele în scaune cu rotile

O altă noutate importantă pornește de la sugestia unui membru al comunității sibiene, care a subliniat necesitatea unor măsuri suplimentare pentru accesul persoanelor în scaune cu rotile. Organizatorii au pus imediat în aplicare propunerea, iar ediția din acest an vine cu rampe montate peste protecțiile de cablu din târg, facilitând deplasarea în zonele intens circulate. Mai mult, trenulețul din Piața Mică a fost dotat cu o rampă hidraulică specială, care permite copiilor și adulților în scaune cu rotile să se bucure de această atracție la fel ca toți ceilalți vizitatori.

Este un pas important în direcția unui târg cu adevărat incluziv, în care fiecare membru al comunității are locul său. Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Sibiu își reafirmă astfel misiunea: aceea de a fi un eveniment al comunității și pentru comunitate, în care bucuria sărbătorilor este împărtășită de toți, fără bariere și fără excepții. Organiza­torii îi invită pe sibieni și pe turiști să descopere un târg în continuă evoluție, în care tradiția se împletește cu responsabilitatea și deschiderea către oameni.