trei mașini abandonate prin sibiu, ridicate de primărie: proprietarii au 10 zile să le recupereze

Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public anunță publicarea listei cu trei vehicule identificate ca fiind fără stăpân, cu sau fără plăcuțe de înmatriculare, marcaje oficiale sau înmatriculate în străinătate, dar care nu au putut fi identificate.

Acestea au fost ridicate de agenții constatatori de pe domeniul public sau privat al statului ori al Municipiului Sibiu, fiind încadrate conform Legii 421/2002, cu modificările și completările ulterioare, și H.C.L. 150/2023.

Proprietarii vehiculelor au obligația să le ridice din locul special amenajat/depozit în termen de 10 zile de la apariția acestui anunț.

În caz contrar, vehiculele vor fi declarate fără stăpân prin dispoziție a Primarului Municipiului Sibiu și vor trece de drept în proprietatea municipiului, libere de orice sarcini.

Conform art. 12, alin. (1) din Legea 421/2002 și H.C.L. 150/2023, „refuzul proprietarului sau al deținătorului legal de a se conforma somației sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 1.000 – 2.000 lei.”

Vehiculele ridicate sunt: