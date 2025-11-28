un bloc întreg din valea aurie, lăsat în frig. le-au tăiat gazul: „de miercuri l-au oprit”

Zeci de locatari din cartierul Valea Aurie au rămas fără gaz de zile întregi, după ce o scurgere detectată pe casa scării a dus la oprirea alimentării pentru întregul bloc. Deși oamenii au găsit o firmă autorizată care să remedieze problema, repornirea gazului întârzie, iar locatarii spun că sunt lăsați să aștepte „până când va fi o echipă disponibilă”.

Zeci de locatari dintr-un bloc din cartierul Valea Aurie au rămas fără gaz de două zile, după ce un miros puternic a fost sesizat pe casa scării. Oamenii au sunat imediat la distribuitorul cu care au contract, iar o echipă a intervenit de urgență și a oprit alimentarea, descoperind o scurgere la conducta principală.

„Când am venit de la lucru, am sesizat un miros de gaz pe casa scării. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sunăm la gaz, să le zicem despre ce e vorba, să nu cumva să sărim în aer cum s-a mai întâmplat în multe alte cazuri. O echipă de la e-on a venit și în urma verificărilor s-a constatat o scurgere de gaz la îmbinare în conducta principală care intra în casa scărilor. Au oprit gazul pe tot blocul, au demontat regulatorul principal și au plecat. De aici ne-au zis să ne descurcăm”, a spus Claudiu, cititor Ora de Sibiu.

Locatarii au fost nevoiți să contacteze firme autorizate pentru remedierea problemei. Procesul a fost anevoios, multe companii fiind deja la curent cu situația și anunțând că pot interveni abia peste o săptămână. „Multe dintre firmele pe care le-am sunat știau deja de problemă și ne spuneau că pot veni abia peste o săptămână să ne ajute. Iar tarifele erau și ele enorme. Într-un final am găsit o firmă disponibilă, au trimis o echipă, au schimbat vana cu supapa, au montat senzor pe scară și ne-au zis că suntem obligați să montăm și senzori individuali. La final ne-au dat procesul verbal pentru lucrare și am sunat la e-on să vină să ne repornească gazul. Ne-au spus că nu au nicio echipă liberă și că ne trimit când vor avea. Din 26 noiembrie stăm fără gaz”, a adăugat cititorul.

În prezent, locatarii blocului cu patru etaje de pe strada Dobârca continuă să fie fără alimentare cu gaz, așteptând intervenția echipelor furnizorului pentru repornirea sistemului.

Luna aceasta, o situație similară a avut loc într-un bloc de pe strada Mihai Viteazu. Locatarii imobilului au stat 5 zile fără gaz. „O vecină a simțit miros pe casa scării și a sunat la 112. Au venit pompierii, au constatat mirosul și i-au chemat pe cei de la gaz. Au venit, au oprit alimentarea și ne-au dat o listă cu firmele acreditate care pot veni să repare. După 4 zile a venit firma, am plătit lucrarea. A durat undeva la 4-5 zile să repornească gazul”, a spus un alt cititor.