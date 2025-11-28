vernisajul „mai mult decât tăcere” aduce arta doinei mihăilescu la sibiu

Vernisajul expoziției „Mai mult decât tăcere”, semnată de artista Doina Mihăilescu, va avea loc vineri, 5 decembrie 2025, la ora 13.00, în Sala cu coloane a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu.

Expoziția face parte dintr-un proiect itinerant care a debutat la Suceava cu prilejul Zilei Culturii Naționale, fiind ulterior prezentată la Muzeul Național al Țăranului Român din București și la Palatul Culturii din Iași.

Doina Mihăilescu este profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Artă, restaurator și expert în evaluarea și restaurarea picturii pe lemn. De asemenea, ea este autor de studii despre artele vizuale și are în portofoliu peste 40 de expoziții personale, lucrările sale fiind expuse în România, Germania, Italia, Spania, Franța, Polonia și Ungaria.

Expoziția este descrisă de artistă ca un „eseu de investigație estetică, poetică și teologică”, în care sunt abordate teme precum „Stâlpnici”, „Logos”/„Pneuma”, „Crinii pustiei”, „Dansul Îngerului”, „Geometrii silențioase” și „Chipuri Isihaste”. Prof. univ. dr. Adrian Stoleriu subliniază că, prin titlurile alese, artista propune o reîntoarcere la sensul teologic al existenței, folosind limbajul formelor, discursul culorilor și sinceritatea artistică care o definește.

Curatorul dr. Alexandru Constantin Chituță evidențiază că lucrările Doinei Mihăilescu creează stări noi de conștiință în sufletele privitorilor, invitându-i să perceapă sensul profund al vieții și al credinței. În același timp, artista recuperează tradiția și iconografia creștină, oferind publicului o experiență vizuală și spirituală complexă.

Lucrările expuse, realizate în tehnici mixte și de mari dimensiuni, vor fi incluse și în catalogul expoziției, prezentat cu prilejul vernisajului.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei din Suceava și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.