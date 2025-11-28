vreme rea în 8 județe, inclusiv pe valea oltului : ploi torențiale și vânt puternic

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă să afecteze întreaga țară, cu ploi abundente, în special pe Valea Oltului, unde cantitățile de precipitații vor fi semnificative. În opt județe a fost emis Cod galben de ploi, cu acumulări ce pot depăși 40 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie a transmis o informare meteo valabilă până duminică, 30 noiembrie, ora 20, și o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până sâmbătă la ora 10.

Conform prognozei, temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar la munte, în special pe creste, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 10-25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, inclusiv în zona Carpaților Meridionali, se vor înregistra 35-45 l/mp, izolat 60-80 l/mp.

Codul galben vizează zona montană și deluroasă a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău, sudul județului Hunedoara și zona de munte a județului Mehedinți. În aceste regiuni, se vor acumula 20-30 l/mp și izolat peste 40 l/mp până vineri dimineață.

Local și temporar, vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale de 45-50 km/h.

Vremea se va răci vineri, 28 noiembrie, în sud-estul țării.

FOTO Thunder Video drone

