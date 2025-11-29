a început asfaltarea în tunelul alina: utilaje speciale din germania pe autostrada sibiu – pitești / video

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești intră într-o nouă etapă decisivă: a început turnarea asfaltului rutier în tunelul Alina, parte a Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, care a precizat că pe șantier lucrează un complex de trei utilaje speciale aduse din Germania, împreună cu operatorii lor.

Tehnologie specială din Germania: trei utilaje care lucrează în lanț

Sistemul rutier este realizat prin turnare continuă, fiecare utilaj având un rol distinct în așternerea succesivă a celor trei straturi de asfalt. Utilajele au fost aduse cu tot cu cei 20 de operatori, inclusiv doi români.

Scrioșteanu subliniază că același tip de tehnologie a fost folosit și la proiectul supranumit „Autostrada Nemțească”, realizat în zona Giurgiu.

1. Primul utilaj – stratul de bază

aşterne un strat consistent de asfalt pe ambele benzi

compactează prin vibrații

nivelează la cota stabilită

2. Al doilea utilaj – strat intermediar

aşterne un nou strat de asfalt

finalizează cotele pe care se va circula în tunel

3. Al treilea utilaj – finisare și siguranță

creează textura antiderapantă a suprafeței

aplică tratamente speciale pentru impermeabilizare și durabilitate

Potrivit oficialului, utilajele pot asigura asfaltarea a sute de metri de tunel zilnic.

„Maximum la începutul săptămânii viitoare, asfaltarea tunelului Alina se va finaliza”, estimează Scrioșteanu.

Pe întreg lotul se lucrează în ritm accelerat, fără pauză, inclusiv în tunel, unde echipele lucrează concomitent pe ambele fire. Antreprenorul are mobilizați:

peste 550 de muncitori ,

200 de utilaje și echipamente,

un procent de execuție care depășește 83%.

Secțiunea poate fi deschisă chiar înainte de termen

Deși termenul contractual este anul 2027, există posibilitatea ca traficul să poată fi deschis pe această secțiune în august 2026, dacă ritmul actual se menține.

Secțiunea 4 are o lungime de 9,86 km și este construită de PORR Construct, în baza unui contract de 1,678 miliarde lei, finanțat prin Programul Transport 2021–2027.