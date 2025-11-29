accident grav cu 3 răniți în afara localității slimnic. o femeie a dusă la spital/ foto

Un accident rutier grav s-a produs în dimineaţa zilei de 29 noimebrie, pe DN14, la kilometrul 19+300, în afara localității Slimnic. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune frontală, iar trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind găsită încarcerată.

,,Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu intervin la un accident produs pe DN 14 km 19+300 m în afara localității Slimnic. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul cǎ, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14 pe direcția Sibiu – Mediaș, un bărbat de 51 de ani, din Mediaș, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de deplasare și a pătruns pe contrasens intrând în coliziune frontală cu un autoturism, condus de către un bărbat de 32 de ani, din județul Dolj.

În urma coliziunii, cei doi conducători auto și o sibiancă de 40 de ani, pasageră în autoturismul șoferului de 32 de ani, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.” a transmis purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Rugaci Alecsandra.

Conform ISU Sibiu, „Pompierii sibieni au intervenit de urgență pe drumul dintre Ruși către Slimnic, la un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, autospecială de stingere cu apă și spumă și două ambulanțe SMURD dintre care una medic.

Ajunse la fața locului, echipajele au găsit o persoană încarcerată. S-au efectuat manevre de descarcerare pentru o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani care a suferit un traumatism la coloana cervicală și un traumatism la șold și a fost transportată la spital de către echipajul SMURD cu medic.

Doi bărbați în vârstă de 51 de ani și respectiv 32 de ani au suferit multiple contuzii. Ambii au fost transportați la UPU Sibiu, conștienți.”