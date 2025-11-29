accident în zona hula bradului. traficul se desfășoară alternativ

Un accident rutier produs pe 29 noiembrie pe DN 1, în zona Hula Bradului (km 294) a dus la restricționarea traficului, circulația desfășurându-se alternativ pe un singur fir. Evenimentul a implicat un autocamion și un autoturism, iar la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție pentru dirijarea circulației și degajarea carosabilului.

Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, „DN 1, km 294, în zona Hula Bradului, trafic restricționat – se circulă alternativ din cauza unui eveniment rutier în care sunt implicate un autocamion și un autoturism. Din primele informații, este vorba despre un eveniment soldat doar cu pagube materiale”.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1 pe direcția Avrig – Sibiu, un bărbat de 54 de ani, din Brașov, ar fi pierdut controlul direcției și a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un ansamblu TIR, condus din sens opus de un bărbat de 51 de ani, din județul Prahova.

Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, iar traficul a fost reluat în condiții normale după intervenția polițiștilor.