atmosferă de sărbătoare la sibiu: sute de elevi de la „goga” au adus emoție și tradiție în catedrala mitropolitană / foto

Elevi ai Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu au oferit vineri, 28 octombrie, un program artistic și duhovnicesc în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”, într-o manifestare devenită deja tradiție și dedicată Zilei Naționale a României, dar și cinstirii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Evenimentul a reunit elevi, profesori, credincioși și reprezentanți ai Bisericii, într-o atmosferă încărcată de emoție și simbolism, anunță Mitropolia Ardealului.

Programul prezentat de elevi a cuprins momente artistice, recitaluri, reflecții duhovnicești și mesaje despre identitatea națională, credință și valorile transmisibile peste generații. Cadrele didactice și elevii se pregătesc cu minuțiozitate pentru această manifestare în fiecare an, transformând-o într-un reper al comunității sibiene în preajma Zilei Naționale.

Mesajul profesorilor: „Trăim ancorați în viitor, dar ne clădim pe trecut”

Prof. dr. Sebastian Dumitru Cârstea, director adjunct al Colegiului Național „Octavian Goga”, le-a vorbit elevilor despre continuitate, identitate și rolul providențial al generațiilor tinere:

„Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, ne-am reîntors aici. Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop avea un mesaj fascinant: «Dumnezeu va trimite la momentul potrivit oameni providențiali». Haideți să credem că dintre acești prunci vom identifica oameni care își vor pune tot reazemul pentru neamul românesc. Avem podoabe ale trecutului pe care trebuie să le ducem mai departe, cu rod însutit.”

Cuvintele profesorului au adus o notă de solemnitate, subliniind legătura dintre educație, cultură și tradiția spirituală a Transilvaniei.

Biserica, alături de tineri

Preotul Andrei Iancu, din partea Catedralei Mitropolitane, a transmis binecuvântarea și aprecierea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu pentru cadrele didactice și elevi.

„Este un eveniment cultural cu impact în comunitatea noastră și este o bucurie că se desfășoară în Catedrală, alături de Sfinții ale căror moaște se află aici. Mulțumim profesorilor și elevilor pentru implicarea în astfel de activități, pe care le veți rememora cu drag când veți fi mai mari.”

O tradiție care unește generații

Evenimentul se înscrie într-o serie de activități culturale și religioase dedicate Zilei Naționale a României, în cadrul cărora elevii sibieni se implică activ în viața comunității.

Cu o seară înainte, joi, 27 noiembrie, în aceeași Catedrală a avut loc prima slujbă de priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, marcând începutul unei perioade de sărbătoare pentru credincioșii sibieni.