Traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 7, la kilometrul 245+600, în afara localității Boița, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au ajuns pe partea carosabilă, anunță IPJ Sibiu.
Reprezentanții instituției au precizat că „pentru perioade scurte de timp, traficul se blochează total pentru curățarea carosabilului.”
Șoferilor li se recomandă: „Circulați prudent, măriți distanța de siguranță și respectați indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului”.
Ultima oră
- Căderi de pietre pe Valea Oltului: trafic blocat parțial la Boița/video 8 minute ago
- Luptă teribilă pentru play-off în Superliga Sibiu: cum s-a terminat duelul Interstar – Agnita o oră ago
- Disperare la Sibiu – FC Hermannstadt nu mai câștigă și riscă prăbușirea: ”Victoria nu va cădea din cer” / video 2 ore ago
- Pelerini din Sibiu, prezenţi la canonizarea Sfântului Arsenie Boca: „A meritat efortul!”/ foto,video 3 ore ago
- Accident în zona Hula Bradului. Traficul se desfășoară alternativ 3 ore ago