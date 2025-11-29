căderi de pietre pe valea oltului: trafic blocat parțial la boița/video
Traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 7, la kilometrul 245+600, în afara localității Boița, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au ajuns pe partea carosabilă, anunță IPJ Sibiu.

Reprezentanții instituției au precizat că „pentru perioade scurte de timp, traficul se blochează total pentru curățarea carosabilului.”

Șoferilor li se recomandă: „Circulați prudent, măriți distanța de siguranță și respectați indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului”.

