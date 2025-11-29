care mai e situația lui selimovic după ce conducerea lui fc hermannstadt a decis să îl dea afară: “vine la antrenamente, dar…” / video

Anunțat că nu mai face parte din lotul lui FC Hermannstadt, Vahid Selimovic este în negocieri pentru rezilierea contractului scadent la vară.

Conducerea clubului FC Hermannstadt a decis să nu mai conteze pe Vahid Selimovic, duupă ce luxemburghezul și-a îngropat echipa la jocurile cu Miercurea Ciuc și Oțelul. Dacă cu Csikszereda, fundașul central a pasat înapoi și i-a pus pe tavă golul lui Eppel, la jocul cu Oțelul a lovit un adversar fără minge, fiind eliminat la scorul de 0-0.

Decizia conducerii de a renunța la Selimovic nu a fost pe placul antrenorului Marius Măldărășanu, care ar fi dorit să conteze pe luxemburghez măcar până în iarnă, pentru a avea mai multe soluții în defensivă.

”Nu știu dacă mai are rost să discutăm. Am vorbit despre Selimovic, este decizia conducerii. Sunt în discuții de a rezilia contractul cu el și cu agentul lui. Mai departe, Vaha vine la antrenament, la program normal, dar face separat, multe nu sunt de spus” a declarat antrenorul Marius Măldărășanu într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Sibiu.

Selimovic a venit în vara anului 2024 la Sibiu, după ce a mai evoluat la Metz, Apollon Limasol, OFI Crete, ND Gorica și Zeljeznicar.

Pe postul de fundaș, FC Hermannstadt îi mai are în lot pe Căpușă, Bejan, Karo și Stoica, iar echipa joacă cu trei stoperi în fiecare meci.