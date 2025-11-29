disperare la sibiu - fc hermannstadt nu mai câștigă și riscă prăbușirea: ”victoria nu va cădea din cer” / video

Aflată într-o situație dificilă în Superliga, FC Hermannstadt are mare nevoie de o victorie în disputa de duminică (ora 15.00), de la Sibiu, cu UTA.

Fără succes în ultimele șapte etape, sibienii sut sub presiune și trebuie să câștige duminică, pe ”Municipal”, cu UTA. FC Hermannstadt este penultima în clasament, cu 12 puncte din 17 jocuri, în timp ce UTA este pe locul 9, cu 22 de puncte.

”Un meci cum nu se poate mai dificil și prin prisma a ceea ce înseamnă UTA, o echipă care a început foarte bine sezonul. E adevărat, au avut și o perioadă mai puțin fastă, dar au trecut peste. Chiar dacă vin după o înfrângere acasă contra celor de la U Cluj, înainte câștigase la Craiova, deci pare că este și o echipă care poate câștiga cu oricine, dar la fel de bine poate și pierde, pentru ca orice echipă are și slăbiciuni. Daca ei au slăbiciuni, gânditi-vă cum gândesc ei despre noi, vis-a-vis de locul în clasament. Asta încercăm să corectăm, dar parcă nu ne iese, oricât am încerca, dar ne dorim. Jucăm acasă cu UTA, trebuie să vină victoria, nu vreau să mai vorbesc de neșansă. Este clar că pare un blocaj, dar așteptăm victoria, ea nu va cădea din cer și va trebui să muncim foarte mult pentru ea. Oricât mi-aș dori eu să facem jocuri bune, pentru că am spus-o dintotdeauna și în anii precedenți, că ne interesează jocul și vin și punctele, acum chiar ne interesează doar punctele, mai puțin evoluția noastră ca echipă, dar în sufletul meu îmi doresc să jucăm bine” a spus Marius Măldărășanu la conferința de presă susținută sâmbătă, la Sibiu.

”Sperăm să țină gazonul”

Tehnicianul sibienilor este convins că gazonul de pe ”Municipal” va rezista duminică, în ciuda vremii ploioase. ”Vremea nu contează, nu e o problemă pentru un sportiv, sunt pregătiți, de-a lungul carierei se antrenează pe gheață, ploaie, vânt sau sintetic. Terenul sperăm că va ține, pentru că în ultimul timp se tot alunecă, se tot rupe. Un lucru primordial este să ne adaptăm referitor la ghete, pentru că orice astfel de greșeală poate costa. Vremea este una normală pentru sfârșitul de noiembrie” a punctat Măldărășanu.

”Trebuie să legăm victorii”

Antrenorul lui FC Hermannstadt știe cum sibienii pot ieși din subsolul clasamentului.

”Presiune a fost tot timpul, oriunde ești. Și în play-off este o presiune a unor locuri în clasament, cupele europene, iar dacă ești în play-out, sunt două exemple clare, Sepsi anul trecut, și Astra în urmă cu câțiva ani, care au retrogradat după ce au terminat sezonul regular pe locul 7. Deci o presiune va fi, indiferent de moment. Ne interesează meci cu meci, punct cu punct. Dar e adevărat, ca să urcăm sus mai sus în clasament, trebuie să legăm victoriile, asta face diferența. Știți că în momentul în care pierdem meciuri, plângem după un punct, în momentul în care facem un egal, plângem după două puncte. Tot timpul vom fi nemulțumiți și asta este realitatea” a susținut Măldărășanu.

De la sibieni vor lipisi duminică Balaure și Kujabi, accidentați, dar și Selimovic, exclus din lot. În schimb, va reveni în echipă Ivanov, care și-a ispășit etapa de suspendare.

FC Hermnnstadt: Căbuz – Căpușă, Karo, Bejan – Antwi, Ivanov, Albu, Jair (Oroian) Ciubotaru – Neguț, Chițu (Gjorgjievski).