drumuri alunecoase în județul sibiu. ipj: ,,atenție la viteză" / video

Polițiștii sibieni transmit un nou mesaj de avertizare pentru participanții la trafic, în contextul condițiilor meteo care au făcut ca drumurile din județ să devină umede și alunecoase. IPJ Sibiu le recomandă șoferilor să adopte o conduită preventivă și să țină cont de riscurile crescute de producere a accidentelor.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au transmis următorul apel către conducătorii auto:

„Drumuri alunecoase! Atenție la viteză!

Polițiștii sibieni vă recomandă să circulați cu maximă prudență, întrucât carosabilul este umed și alunecos în această perioadă.

👉 Reduceți viteza

👉 Măriți distanța de siguranță între vehicule

👉 Evitați manevrele bruște

👉 Asigurați-vă că aveți anvelope în stare bună

Siguranța dumneavoastră este prioritatea noastră!

Vă mulțumim pentru responsabilitate și vă dorim drumuri fără evenimente!”

Potrivit polițiștilor, adaptarea vitezei la condițiile de drum și creșterea atenției la volan sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor în această perioadă în care variațiile de temperatură pot transforma carosabilul într-un pericol.

IPJ Sibiu recomandă șoferilor să fie atenți în special pe porțiunile umbrite, pe drumurile din zona de munte și în apropierea podurilor, acolo unde suprafața de rulare poate deveni mult mai alunecoasă.

Autoritățile reamintesc că responsabilitatea fiecărui șofer contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic.