Polițiștii sibieni transmit un nou mesaj de avertizare pentru participanții la trafic, în contextul condițiilor meteo care au făcut ca drumurile din județ să devină umede și alunecoase. IPJ Sibiu le recomandă șoferilor să adopte o conduită preventivă și să țină cont de riscurile crescute de producere a accidentelor.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au transmis următorul apel către conducătorii auto:
„Drumuri alunecoase! Atenție la viteză!
Polițiștii sibieni vă recomandă să circulați cu maximă prudență, întrucât carosabilul este umed și alunecos în această perioadă.
👉 Reduceți viteza
👉 Măriți distanța de siguranță între vehicule
👉 Evitați manevrele bruște
👉 Asigurați-vă că aveți anvelope în stare bună
Siguranța dumneavoastră este prioritatea noastră!
Vă mulțumim pentru responsabilitate și vă dorim drumuri fără evenimente!”
Potrivit polițiștilor, adaptarea vitezei la condițiile de drum și creșterea atenției la volan sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor în această perioadă în care variațiile de temperatură pot transforma carosabilul într-un pericol.
IPJ Sibiu recomandă șoferilor să fie atenți în special pe porțiunile umbrite, pe drumurile din zona de munte și în apropierea podurilor, acolo unde suprafața de rulare poate deveni mult mai alunecoasă.
Autoritățile reamintesc că responsabilitatea fiecărui șofer contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic.
Ultima oră
- A început asfaltarea în tunelul Alina: utilaje speciale din Germania pe autostrada Sibiu – Pitești / video 37 de minute ago
- Atmosferă de sărbătoare la Sibiu: sute de elevi de la „Goga” au adus emoție și tradiție în Catedrala Mitropolitană / foto 50 de minute ago
- Drumuri alunecoase în județul Sibiu. IPJ: ,,Atenție la viteză” / video o oră ago
- Jandarmii sibieni, la datorie în minivacanța de 1 Decembrie. Recomandări importante pentru populație 2 ore ago
- Accident grav cu 3 răniți în afara localității Slimnic. O femeie a dusă la spital/ foto 2 ore ago