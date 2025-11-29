jandarmii sibieni, la datorie în minivacanța de 1 decembrie. recomandări importante pentru populație

În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2025, Jandarmeria Sibiu anunță că va intensifica măsurile de ordine și siguranță publică, în contextul evenimentelor care vor avea loc în județ. Potrivit instituției, misiunile au ca scop „buna desfășurare a evenimentelor” și crearea „unei atmosfere de siguranță în cadrul comunității”.

Reprezentanții Jandarmeriei Sibiu transmit că jandarmii vor fi prezenți în zonele aglomerate, în proximitatea evenimentelor publice și vor acorda o atenție sporită activităților de prevenire și combatere a faptelor antisociale.

„ Jandarmii sibieni vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la meciul de fotbal disputat între echipele CSC 1599 Șelimbăr și CSM Slatina, precum și măsurile necesare asigurării climatului de ordine și siguranță publică în contextul sărbătorii Sfântului Andrei și desfășurării Târgului de Crăciun.” precizează Jandarmeria Sibiu.

Recomandări și reguli importante pentru spectatori

În același comunicat, jandarmii atrag atenția asupra regulilor prevăzute de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor sportive. Spectatorilor le este interzis:

să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă;

să afișeze inscripții, simboluri, bannere ori texte cu conținut obscen;

să refuze prezentarea documentelor de acces sau a actului de identitate, la solicitarea forțelor de ordine;

să arunce obiecte spre spectatori, oficiali, jucători, forțe de ordine sau bunuri aflate în incintă;

să escaladeze gardurile care delimitează spațiul de joc sau sectoarele stadionului;

să se cațere pe gardurile dintre teren și tribună;

să provoace sau să participe la scandal în arena sportivă.

Ce recomandă jandarmii participanților la evenimente

Pentru un climat sigur și civilizat la manifestările publice, Jandarmeria Sibiu recomandă cetățenilor: