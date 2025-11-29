lovitură în prelungiri pentru șelimbăr! slatina răstoarnă meciul și câștigă la cisnădie / foto

Deși a condus la pauză, CSC Șelimbăr a cedat sâmbătă, la Cisnădie, în disputa cu CSM Slatina, din etapa a 15-a a Ligii 2.

Pe un teren mocirlos, la Cisnădie, CSC Șelimbăr și CSM Slatina s-au angajat la un duel fizic, pentru că fotbal de calitate nu s-a putut practica. Slatina este antrenată de fostul antrenor al ”călăreților roșii”, Claudiu Niculescu, care a dus echipa în play-off-ul Ligii 2 în urmă cu doi ani.

După un sfert de oră, Slatina a avut prima mare ocazie, la șutul lui Siafa din marginea careului mare, care a lovit bara porții gazdelor. Portarul Șelimbărului, Măluțan a avut de furcă în minutul 41 la șutul lui Siafa din 10 metri.

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

”Călăreții roșii” au deschis scorul în minutul 43, când șutul lui Andrei Șerban din 18 metri în surprinde mascat pe porarul slătinenilor. Astfel, trupa lui Eugen Beza intră la pauză în avantaj, însă în repriza secundă terenul a fost unul execrabil, plin de noroi.

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

Slatina este periculoasă în minutul 53, când Siafa trimite pe lângă poartă din poziție foarte bună. Oltenii egalează în minutul 68, când Kayando marchează cu o lovitură de cap din fața portarului Măluțan, care ieșise să intervină.

Petrescu a bătut periculos o lovitură liberă de la 25 de metri, puțin peste poarta slătineană. Apoi, Bucuroiu scapă singur spre poarta adversă, dar mingea se oprește în baltă.

Deși o remiză era echitabilă, Slatina a dat lovitura pe final, în minutul 90, prin G. Leață și s-a impus la Cisnădie.

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

Astfel, echipa lui Eugen Beza pierde, după patru jocuri în care nu cunoscuse gustul eșecului. Cu 13 puncte din 15 jocuri, CSC Șelimbăr este pe locul 17 în Liga 2 și continuă să se lupte pentru ieșirea din subsolul clasamentului.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Ivan (Giafer 66′), Wiktorski, Natea, S. Șerban – Al. Luca, Boboc (Ayine 50′) – D. Benzar (Bucuroiu 46′), A. Șerban (Gherman 59′), P. Petrescu – Jurj (Lenghel 66′) . Antrenor: Eugen Beza