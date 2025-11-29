luptă teribilă pentru play-off în superliga sibiu: cum s-a terminat duelul interstar - agnita

Interstar și FC Agnita au remizat sâmbătă, scor 2-2, în cel mai atractiv joc al etapei a 13-a a Superligii Sibiu.

FC Agnita a ratat o șansă bună să revină pe loc de play-off, după ce a remizat sâmbătă, scor 2-2 pe sinteticul de la CFR, cu Interstar.

Agnita a deschis scorul în minutul 23, prin Paragină, care a înscris cu capul după o centrare din corner. Interstar a egalat prin Cărpinișan în minutul 30, cu o reluare la colțul scurt din 5 metri.

V. Munteanu a readus pe Agnita în avantaj în minutul 66, cu o execuție din lovitură liberă, din unghi foarte greu. Echipa lui Dumitru Solomon a trecut în mai multe rânduri pe lângă golul desprinderii, însă nu a fructificat. În minutul 89, Damian a adus egalarea pentru Interstar, cu un lob peste portarul Agnitei. S-a terminat 2-2, un rezultat care o avantajează pe Interstar.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului regular, FC Agnita rămâne țintuită pe locul 5, la trei puncte de zona de play-off.

Liderul Păltiniș Rășinari a depășit pasa nefastă din ultimele două etape și a câștigat clar, 4-0 la Avrig.

Voința Sibu a făcut un pas greșit în lupta pentru play-off și a pierdut în deplasare, 1-3 cu Alma, o echipă aflată într-un evident reviriment.

ACS Bradu și-a conslidat locul 2, după ce s-a impus pe teren propriu, 5-2 cu Arsenal Sibiu. Dacă Păltiniș Rășinari și Bradu par sigure de locurile în play-off, pentru celelalte două poziții se luptă trei echipe: Interstar, Voința și Agnita. În play-off se vor înjumătăți punctele, astfel că este evident că titlul județean se va decide în ultima fază a competiției.