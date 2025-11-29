măldărășanu, despre șanele naționalei româniei în ”barajul” cu turcia. ”o văd favorită” / video

Fost jucător la Besiktas în anul 2003, actualul antrenor al lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a analizat șansele României la ”barajul” cu Turcia.

În semifinala ”barajelor” de calificare la Campionatul Mondial 2026, România va juca în deplasare, cu Turcia. Partida este programată pe 26 martie 2026, într-o singură manșă.

”E adevărat, cum spune toată lumea, este o realitate că presiunea publicului va fi una foarte mare. Vreau să mă gândesc că ne-am antrenat în Bosnia, pentru că asta s-a văzut, repriza a doua am căzut presiunii publicului și a adversarului. Până la urmă, în momentul în care se joacă un singur meci, se poate întâmpla orice. Este clar, și eu văd Turcia favorită, dar cel mai important este ca la momentul ăla, în martie, toți jucătorii care sunt în angrenajul echipei naționale să fie într-o formă maximă. Eu zic că avem șansa noastră” a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor.

”Plecarea sub formă de împrumut la Besiktas, marele meu regret”

Din studioul de la ”Podcastu lui Pope”, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu spunea anul trecut că marea eroare din cariera sa de jucător fost că acceptat să plece la Besiktas sub formă de împrumut. Accidentările repetate l-au făcut să revină la Rapid ulterior pe un contract mai mic, semnat inițial doar ca să fie lăsat de George Copos să plece la turci.

”Că am plecat la Beșiktaș împrumut este regretul meu cel mai mare. Am fost la Beșiktaș, am făcut o ruptură musculară și pe urmă fiind împrumutat, am fost șase luni plus alți trei ani, deja semnasem tot contractul, am avut două recidive. Forțam, nu știam cum să mă recuperez așa cum trebuie, o recidivă, iarăși stau, iar o recidivă și apoi m-am întors la Rapid. Și ăsta a fost regretul meu, pentru că nu trebuia să plec împrumut. Mă vrei, bine, cumpără-mă, dacă nu, plec în altă parte” a povestit Măldărășanu.

Dacă vor învinge selecționata turcă, ”tricolorii” lui Mircea Lucescu vor întâlni în finala play-off-ului pe învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în manșă unică, în deplasare, în data de 31 martie 2026.