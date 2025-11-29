ofertă bogată la piața volantă de la sala transilvania - cârnați, cozonaci și gogoși tradiționale, la mare căutare. producător: ,,vânzările au scăzut"- video reportaj

Piața Volantă Transilvania din Sibiu și-a deschis porțile și în această sâmbătă, 29 noiembrie, în ciuda vremii capricioase. Temperaturile scăzute şi ploaia nu i-au descurajat nici pe producători, nici pe sibienii obișnuiți să-și înceapă weekendul printre standurile pline de produse locale.

Piața Volantă Transilvania funcționează în Sibiu încă din anul 2012, fiind înființată pentru a sprijini micii producători locali și pentru a aduce în oraș produse proaspete, direct din gospodării.

Piața este organizată în parcarea Sălii Transilvania și este deschisă în fiecare sâmbătă între orele 08:00 și 14:00.

Din 2024, piața are program extins și vineri, între orele 10:00 și 16:00, oferind sibienilor încă o zi în care pot cumpăra produse tradiționale.

,,Au scăzut vânzările la carne din cauza postului”

Printre primii producători întâlniți se numără Dragomir Constantin din Sadu, cunoscut pentru preparatele sale tradiționale din carne. În ciuda frigului, standul lui a fost animat încă de dimineață.

„Avem cârnați, jumări, tobă, harta Bosch, piept fiert, slănină. Păi prețurile tot așa au rămas: cârnații 40, harta bossu și cu toba 35. Cei mai căutați sunt cârnații de porc. În perioada asta, pentru că e post, au scăzut vânzările”, ne-a spus producătorul.

Chiar dacă postul le-a mai redus fluxul de cumpărători, producătorii nu renunță la entuziasm. La câteva standuri distanță, Maria Tăuşan, prezentă de trei ani la Piața Transilvania, atrage privirile cu o gamă variată de bunătăți de post și deserturi tradiționale.

„Venim aici, la Piața Transilvania din Sibiu, de trei ani de zile. Avem produse tradiționale și suntem mulțumiți de vânzarea pe care o facem aici. O avem aici, în piață, cu clienții. Sunt cam aceleași persoane care vin constant și ne dăm silința să facem produsele bune, de calitate, ca să nu pierdem clienții pe care îi avem. Prețurile nu cred că sunt foarte mari”, explică Maria.

Pe masa ei găsim cozonac de post la 20 de lei, plăcintă cu brânză la 50 de lei și o prăjitură tradițională cunoscută în zonă drept Gura Râului, foarte căutată în această perioadă. Produsele de post sunt vedetele lunii: plăcinta cu măr, cozonacul și prăjitura tradițională, dar și gogoșile speciale, pe care Maria le numește cu mândrie „izmene întoarse”, atrag mulți cumpărători.

„Sunt cele mai râvnite acum, pentru că e perioadă de post”, ne spune ea zâmbind, în timp ce servește un grup de clienți care îi apreciază fidelitatea față de rețetele de casă.

La standuri ajung săptămânal zeci de producători din județul Sibiu și din localitățile apropiate, cu lactate, mezeluri, legume, fructe, pâine de casă, produse apicole și deserturi tradiționale.

Piața Volantă Transilvania are un rol important în păstrarea tradițiilor gastronomice locale și în susținerea economiei rurale, fiind un punct de întâlnire constant pentru producători și consumatori.