pelerini din sibiu, prezenţi la canonizarea sfântului arsenie boca: „a meritat efortul!”/ foto,video

Părintele Arsenie Boca, considerat sfânt de mulți români încă din timpul vieții, a fost canonizat oficial pe 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Prislop, locul unde se află mormântul său și unde, an de an, mii de pelerini vin să se roage și să găsească alinare sufletească. Data aleasă nu este întâmplătoare, ea marchează ziua trecerii sale la cele veșnice, în anul 1989.

Arsenie Boca, preot şi duhovnic iubit de credincioşi, a fost una dintre cele mai marcante figuri religioase ale secolului XX în România. Canonizarea lui a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la începutul acestui an. Anunțul oficial a fost făcut de Înaltpreasfințitul Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului:

,,Vom face pe 28 noiembrie, la Mănăstirea Prislop, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, de la Prislop”, a declarat ierarhul, subliniind că părintele va fi trecut în rândul sfinților alături de alți 15 mărturisitori ai credinței din perioada comunistă.

30.000 de oameni prezenţi

Ziua de 28 noiembrie 2025 a transformat Mănăstirea Prislop într-o adevărată „capitală a credinței”. Locul a fost invadat de mii de pelerini, peste 30.000 de participanți, veniți din toate colțurile ţării.

Slujba solemnă a început în jurul orei 11:00, cu intonarea troparului dedicat noului sfânt, citirea Tomosului sinodal de canonizare și prezentarea icoanei oficiale a Sfântului Arsenie. După aceea, clericii și credincioșii s-au îndreptat spre mormântul părintelui, loc de rugăciune și reculegere.

Atmosfera a fost copleșitoare: mulți au stat la cozi lungi ore în șir doar pentru a participa la slujbă, pentru a se închina sau pentru a primi binecuvântare. Vremea de toamnă, mohorâtă și rece, nu a descurajat însă credincioșii — dorința de a fi acolo, împreună cu alți frați în credință, a primat.

Echipaje medicale, pompieri și forțe de ordine au fost mobilizate, pregătite să intervină dacă situația o impune. În total, 24 de pelerini au avut nevoie de asistență medicală; un adult şi un copil de 13 ani au fost transportaţi la spital.

Pelerini sibieni în mijlocul mulțimii

În mijlocul mulțimii numeroase s-au numărat și credincioși din Sibiu — printre ei doamna Aurelia, care ne-a povestit:

„Am fost împreună cu alți credincioși în pelerinaj, organizat de părintele Ersiliu. Au fost mai multe de acest gen organizate de diferite biserici din Sibiu. Am plecat la 5:00 dimineața, am ajuns pe la 7:30, iar la 08:00 a început Sf. Liturghie. Organizarea a fost exemplară.”

Ea ne-a relatat că Liturghia s-a săvârșit în aer liber, într-un paraclis amenajat special, înconjurat de preoți care asigurau ordinea. Pe traseul spre Prislop au fost prezenți numeroși preoți și polițiști, pentru a dirija mulțimea și a menține disciplina.

„S-au împărtășit foarte mulți credincioși. Am stat vreo oră la coadă. Era atât de multă lume, încât nu se vedeau preoții care împărtășeau.” spune sibianca.

,,A meritat efortul!”

După încheierea Sfintei Liturghii a urmat momentul solemn al canonizării. Întregul sobor de ierarhi s-a îndreptat către mormântul Părintelui Arsenie, frumos amenajat și împodobit pentru această zi de sărbătoare. Trupul nu a fost deshumat, în deplin respect față de dorința pe care însuși Părintele o exprimase în timpul vieții.

Deși coada pentru închinare era imensă, iar accesul la mormânt aproape imposibil de realizat în ziua aceea, doamna ne-a spus că, deşi merge la Prislop de peste 15 ani, cu siguranță va reveni după acest eveniment.

„M-au impresionat mulțimea de credincioși, evlavia lor, dorința sinceră de a-i mulţumi Părintelui pentru ajutorul primit. Au participat mulți sibieni, dar și credincioși din absolut toată țara. Am văzut mașini din Iași, Sălaj, Vâlcea, Bacău etc. .

Deși a fost o vreme urâtă, mohorâtă, de toamnă târzie, a meritat efortul!” concluzionează aceasta.

Ziua de 28 noiembrie a devenit din acest an o mare sărbătoare a Ortodoxiei din Transilvania, un ales praznic în care mulţimile de pelerini aduc cinstire celui numit de popor încă din timpul vieţii sale „Sfântul Ardealului”, celui care a fost o mare personalitate duhovnicească trecută în Anul Centenarului Patriarhiei Române în ceata marilor Sfinţi Mărturisitori ai Ortodoxiei în vremuri de prigoană atee comunistă.