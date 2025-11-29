vremea severă lovește sibiul: cod galben de ploi, lapoviță și ninsoare mai ales la munte

Meteorologii au emis o informare meteorologică și un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare, valabile în perioada 29–30 noiembrie, care vizează și județul Sibiu, în special zonele montane din Carpații Meridionali.

Avertizările anunță o schimbare semnificativă a vremii, cu ploi abundente, lapoviță, ninsoare și riscuri asociate, inclusiv posibile inundații locale.

Informare meteo pentru întreaga țară: ploi, lapoviță și ninsoare

Informarea emisă de ANM este valabilă de vineri, 29 noiembrie, ora 10, până sâmbătă, 30 noiembrie, ora 20. În acest interval, temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar spre seară și pe parcursul nopții, în sud-vestul Transilvaniei și sudul Banatului, precipitațiile vor deveni mixte.

În zona montană a județului Sibiu, dar și în Carpații Meridionali, precipitațiile vor cădea preponderent sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 de metri se va depune un strat de zăpadă de 5–15 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge în general la 10–25 l/mp, însă izolat pot depăși 50 l/mp, ceea ce ridică riscul de inundații pe văi și zone depresionare.

Cod galben în zonele montane ale județului Sibiu

Pentru zona montană a județului Sibiu, ANM a emis cod galben de precipitații abundente, valabil între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 14.

Avertizarea cuprinde și județele Brașov și Covasna, precum și alte zone din sudul și estul țării.

În aceste regiuni, se vor acumula 20–30 l/mp, iar local pot fi depășite 50 l/mp, fenomen ce poate genera scurgeri rapide pe versanți, creșteri de debite și posibile inundații locale.

Avertizări pentru șoferi și turiști

Autoritățile cer populației să manifeste prudență, în special în zonele montane ale județului Sibiu:

drumurile pot deveni alunecoase din cauza lapoviței și ninsorii,

vizibilitatea poate scădea din cauza ceții,

pe creste, vântul poate transporta zăpada sau poate produce rafale periculoase.

IPJ și ISU Sibiu recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de vreme severă și respectarea indicațiilor transmise prin mesajele de avertizare.

Sibiul intră în următoarele 48 de ore într-un interval meteo dificil, cu precipitații abundente și risc crescut de fenomene periculoase în zona montană. Atât locuitorii, cât și turiștii sunt sfătuiți să fie vigilenți, să își adapteze traseele și să urmărească în permanență actualizările autorităților.