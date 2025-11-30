accident grav la vurpăr, la 1 noaptea: 2 răniți din cauza unui șofer mort de beat / foto

Un accident rutier grav a avut loc pe 30 noiembrie, în jurul orei 01:00, în localitatea Vurpăr, unde un autoturism s-a răsturnat după ce a lovit un cap de pod. Două persoane — șoferul și o pasageră — au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit polițiștilor, conducătorul auto avea o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„La data de 30 noiembrie, în jurul orei 01:00, polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un accident produs în localitatea Vurpăr.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul cǎ, în timp ce conducea un autoturism pe strada Principală, un bărbat de 33 de ani, din județul Mureș, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, a intrat în coliziune cu un cap de pod și s-a răsturnat.

În urma coliziunii, șoferul și pasagera sa, în vârstă de 26 de ani, din Sibiu, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat o valoare de 0,75 mg/l alcool în aerul expirat, bărbatului fiindu-i recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.” a transmis purtătoarea de cuvânt IPJ Sibiu, Alecsandra Rugaci.

Conform ISU Sibiu, ,,azi-noapte în jurul orei 01:00 pompierii sibieni au intervenit de urgență în localitatea Vurpăr, la un autoaccident rutier.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic.

Echipajele medicale au acordat asistență medicală pentru două persoane. O femeie în vârstă de aproximativ 26 de ani, care a suferit multiple contuzii, a fost preluată de către echipajul SMURD și transportată la UPU Sibiu conștientă.

Un bărbat în vârstă de aproximativ 33 de ani a suferit multiple traumatisme și a fost preluat de echipajul SAJ.”