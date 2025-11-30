aplauze pentru campionii sibiului: cine sunt sportivii recompensați la gala csc

Clubul Sportiv Comunitar Sibiu a sărbătorit un deceniu de activitate, iar Gala Aniversară organizată cu această ocazie a adus laolaltă sportivi, antrenori, voluntari și susținători ai mișcării sportive sibiene.

A fost o seară plină de emoție, în care s-au rememorat momente marcante și s-a privit cu entuziasm spre viitor. Președintele clubului, Daniel Troancă, a surprins perfect atmosfera acestor ani printr-o frază care a smuls zâmbete și aplauze: „Am alergat, am pedalat, am înotat, am zburat, ne-am distrat și am râs”. În câteva cuvinte, a rezumat spiritul CSC – un club care a crescut prin energie, pasiune și o bucurie sinceră de a fi împreună.

Gala a fost și un prilej de a celebra performanțele sportivilor care au purtat cu mândrie numele Sibiului în competiții. Pe rând, au urcat pe scenă pentru a primi 26 de premii cei care s-au remarcat în atletism, ciclism, înot, triatlon, baschet în scaun rulant și multe alte discipline. Fiecare moment de premiere a spus o poveste, pentru că în spatele trofeelor se află ore nenumărate de antrenament, sacrificii și multă determinare.

Unul dintre cele mai emoționante episoade ale serii a fost decernarea titlului „Sportivul Anului”. Administratorul public al județului Sibiu, Adrian Bibu, i-a oferit trofeul lui Daniel Scrob, sportivul cunoscut pentru viteza cu care transformă orice competiție într-o cursă spre aur. În aplauzele sălii, Scrob a primit recunoașterea unei comunități întregi care îi urmărește performanțele și îi admiră perseverența.

De-a lungul acestor zece ani, CSC Sibiu nu a însemnat doar antrenamente și concursuri, ci mai ales evenimente care au reușit să apropie oamenii și să creeze tradiții durabile. Crosul Agnitei, Triathlon Challenge sau Campionatul Național de Baschet în Scaun Rulant sunt doar câteva dintre inițiativele care au mobilizat comunitatea și au transformat sportul într-un limbaj comun. Fiecare ediție a adus împreună copii, adulți, sportivi profesioniști, amatori și voluntari, conturând un spațiu în care energia pozitivă a fost mereu la locul ei.

Tot clubul a dat naștere și unor povești inspiraționale prin seria „Oameni și locuri de poveste”, care a scos la lumină destine impresionante ale membrilor clubului. Sunt oameni care au demonstrat că ambiția și munca pot muta munți, iar prin exemplul lor au devenit o sursă de inspirație pentru întreaga comunitate. Fiecare poveste spusă în cadrul acestei serii a arătat că sportul nu construiește doar corpuri puternice, ci mai ales caractere.

La finalul galei, sentimentul dominant a fost acela că CSC Sibiu este, de fapt, o mare familie. O familie în care se muncește mult, se râde des și se trăiesc emoții intense. „Sunteți dovada incontestabilă că sportul unește comunități și aduce laolaltă oameni cu suflete frumoase”, a fost mesajul care a încheiat seara și care sintetizează esența acestor zece ani de activitate.