bâlea lac, în pas cu tehnologia: check-point pentru verificarea detectoarelor de avalanșă / foto

SPJ Salvamont Sibiu a montat la Bâlea Lac un dispozitiv de tip ARVA Check Point, un instrument esențial pentru verificarea rapidă a funcționării DVA-urilor (Detectoare de Victime în Avalanșă) utilizate de practicanții sporturilor de iarnă.
Acest sistem modern permite utilizatorilor să afle pe loc dacă dispozitivul lor emite corect semnalul, contribuind la sporirea siguranței în zonele cu risc ridicat de avalanșă.
,,Echipamentul a fost achiziționat cu sprijinul Consiliul Judetean Sibiu și al Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont Reamintim că un dispozitiv similar este instalat și la Cabana Paltinul, pentru a oferi turiștilor un control suplimentar înainte de a intra în zone expuse riscurilor. Montarea acestor sisteme face parte din efortul continuu al Salvamont Sibiu de a crește siguranța turiștilor și de a preveni situațiile critice din teren. Rămâneți echipați corespunzător și informați — siguranța începe cu fiecare dintre noi!” au transmis reprezentanţii Salvamont Sibiu.
