bătaie pe teren după fc hermannstadt - uta, 1-2: de la ce a pornit totul

La finalul jocului disputat duminică, FC Hermannstadt – UTA 1-2, jucătorii celor două echipe au fost implicați într-o altercație generală produsă pe ”Municipal.”

Au ieșit scântei între jucătorii sibieni și cei arădeni după fluerul final al partidei de duminică, de pe ”Municipal”. UTA a câștigat cu 2-1, profitând de cadoul făcut de Neguț, care și-a lăsat echipa în inferioritate încă din minutul 18, după o intrare stupidă la Costache.

https://youtu.be/Kx2Po9J9JZU?t=444

Antrenorii celor două echipe s-au salutat la final, dar la câțiva metri, jucătorii au pornit o altercație, avându-l în centru pe portarul de la UTA, Gorcea și preparatorul fizic de la Hermannstadt, Isac. Au fost câteva îmbrânceli, în ciuda eforturilor unor jucători de a aplana situația.

Rămâne de văzut ce a notat arbitrul Horațiu Feșnic în raportul de joc și care vor fi măsurile luate de comisiile Federației, întrucât imaginile tv nu au suprins exact momentul în care a pornit încăierarea. Centralul Feșnic a acordat la final cartonașul galben pentru preparatorul fizic al sibienilor, Stelian Isac și pentru portarul arădenilor, Gorcea.