colaps total la sibiu: înfrângere acasă cu uta, iar fc hermannstadt se scufundă în clasament / foto video

FC Hermannstadt a pierdut din nou pe ”Municipal”, 1-2 cu UTA și își adâncește criza din Superliga. Sibienii au adunat opt etape fără victorie.

Sibienii aveau mare nevoie de victorie cu UTA, în tentativa de a evada din subsolul clasamentului.

Surpriza a venit de la Marius Măldărășanu, care pentru prima dată în acest sezon a renunțat la sistemul cu trei fundași centrali și a mizat pe un clasic 4-4-2.

O altă mutare interesantă a tehnicianului a fost titularizarea lui L Stancu în flancul stâng, în detrimentul lui Ciubotaru.

Atacantul sibienilor, Chițu a fost aplaudat în startul meciului, după ce a ajuns la o bornă importantă, 300 de meciuri în Superliga.

Sibienii au început mai bine, chiar dacă au construit greoi, Chițu are o șansă bună după un sfert de oră și trage cu latul pe lângă.

Însă, în minutul 18, Neguț are o intrare total stupidă, intrare cu talpa undeva în linia de tușă și este eliminat după intervenția VAR, după ce centralul Feșnic arătase inițial doar galben. Exact când Sibiul avea mai multă nevoie de luciditate și toți jucătorii pe teren, Neguț l-a imitat pe Selimovic.

În superioritate, arădenii încep să domine și Abdallah trage periculos, pe lângă poarta sibiană. Fără jucători de viteză, FC Hermannstadt nu mai poate pune probleme în atac.

UTA are o ocazie uriașă în minutul 33, când Bejan a gafat impardonabil în preajma careului, Coman a scăpat singur cu Căbuz, dar a tras peste poartă. A fost 0-0 la pauză, dar în partea secundă, UTA a fost mult mai ofensivă.

Chițu are o acțiune impetuoasă în startul reprizei secunde, dar trage slab, în locul unei pase spre colegii demarcați.

Conform cursului jocului, UTA marchează în minutul 53, Costache centrează bine din dreapta și Coman înscrie cu o lovitură de cap.

Imediat vine desprinderea arădenilor, Abdallah trece ca prin brânză de Bejan și Ivanov și trage precis, la vinclu. La 0-2, soarta punctelor era decisă. Măldărășanu mută cu Căpușă și Gjorgjievski, în încercarea de a reuși ceva în ofensivă.

Sibienii au o șansă bună în minutul 68, când Bejan reia cu capul după o centrare venită din lovitură liberă, dar portarul arădenilor salvează.

FC Hermanstadt dă semne de viață și vine golul din minutul 72, Ivanov trage din voleu de la 20 de metri, mingea este deviată de Iacob și portarul Gorcea este învins.

Meciul se aprinde, intră și Stoica și Jair pentru sibieni. UTA ține însă de minge pe final, având avantajul superiorității numerice.

La ultima fază a meciului, sibienii au avut lovitură liberă, portarul Căbuz a urcat și el în careu, iar Stoica a reluat cu capul de puțin pe lângă poarta arădeană! UTA s-a impus cu 2-1 și continuă să se lupte pentru play-off.

Cu 12 puncte din 18 jocuri, FC Hermannstadt rămâne țintuită pe penultimul loc în clasament. Ultima victorie pe treen propriu pentru trupa lui Măldărășanu a fost în 25 august, 1-0 cu Farul.

De atunci, în șase jocuri pe ”Municipal”, sibienii au scos doar remiza cu FSCB. Conducerea clubului pare că are încă răbdare cu antrenorul Măldărășanu, dar în iarnă trebuie să aducă câțiva jucători de calitate, care să aducă un plus în angrenajul echipei.

FC Hermannstadt (4-4-2): Căbuz – Antwi, Karo, Bejan (Stoica 73), L. Stancu – Oroian (Căpușă 64), Albu, Ivanov, Neguț – Buș (Gjorgjievksi 64), Chițu (Jair 73). Antrenor: M. Măldărășanu