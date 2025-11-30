fetițele de aur ale sibiului: carina criste și raluca bucată, medalii la mondialele de karate din polonia

Sibiu își demonstrează din nou forța în sporturile de elită! Două tinere sportive legitimate la Budosib Dojo Sibiu au reușit performanțe extraordinare la Campionatul Mondial de Karate Kyokushin Budokai, desfășurat în Grodzisk Mazowiecki (Polonia).

Într-o competiție uriașă, care a adunat la start 1.414 sportivi din 36 de țări, cele două sibience au arătat că ambiția, disciplina și talentul pot propulsa chiar și copiii în elita mondială.

Aur mondial pentru Carina Criste

La doar 8–9 ani, Carina Criste a oferit o demonstrație de precizie și tehnică rar întâlnită la această categorie de vârstă. Evoluția ei impecabilă a convins juriul și i-a adus locul I și medalia de aur la proba de Kata.

Un moment de grație și forță, care a făcut ca numele Sibiului să se audă în toată sala competiției.

Argint mondial pentru Raluca Bucată

La categoria 12–13 ani, Raluca Bucată a urcat pe podium, adjudecându-și medalia de argint după un parcurs remarcabil în proba de Kata. A concurat alături de sportive foarte bine pregătite din toată lumea, dar siguranța și nivelul ei tehnic au făcut diferența.

O medalie mondială meritată, care confirmă valoarea sa și a dojo-ului din Sibiu.

„Au muncit enorm pentru acest moment”

Părinții celor două sportive au transmis un mesaj emoționant:

„Fetele au muncit enorm pentru acest moment, iar rezultatele vorbesc de la sine. Suntem foarte mândri de copiii noștri pentru că au reprezentat România cu succes la un asemenea nivel care implică atâta seriozitate, putere de sacrificiu și determinare.”

Competiția din Polonia a fost descrisă ca un adevărat maraton al performanței, nivelul tehnic fiind unul dintre cele mai puternice din ultimii ani.

Prin performanțele Carinei Criste și ale Ralucăi Bucată, Sibiu își consolidează locul pe harta internațională a karate-ului. Două fete, două povești despre ambiție și credință în propriile forțe — și două medalii mondiale care arată că talentul sportivilor români nu are limite.

Două medalii strălucitoare. Două campioane. Un viitor promițător pentru sportul românesc.