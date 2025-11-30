impact puternic pe dn1, la ieșirea din cristian. un autoturism s-a răsturnat/ foto

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 30 noiembrie, în jurul orei 15:30, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Cristian spre Sibiu.

Potrivit primelor informații, un autoturism care circula spre Sibiu a pierdut controlul direcției, s-a izbit violent de parapetul de pe marginea drumului, după care s-a răsturnat pe carosabil.