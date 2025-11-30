încă un aur pentru sibiu: robert frățilă, campion mondial la culturism în arabia saudită / video foto

Sibiul continuă să scrie istorie la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Arabia Saudită! După succesul impresionant al lui Marcel Manea (DETALII ȘI VIDEO – AICI), un alt sportiv sibian ridică România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Robert Frățilă a câștigat medalia de aur la categoria Junior Men’s Classic Bodybuilding, oferind țării prima medalie a competiției.

CITEȘTE ȘI: Sibianul Marcel Manea scrie istorie în Arabia Saudită: medalie de AUR și trofeul OPEN la Campionatul Mondial! / video foto

Federația Română de Culturism și Fitness a anunțat victoria într-o postare încărcată de emoție:

„Robert Frățilă devine Campion Mondial la categoria Junior Men’s Classic Bodybuilding și deschide drumul delegației noastre cu o victorie uriașă. Un titlu muncit, câștigat cu determinare, disciplină și o eleganță sportivă care a ridicat sala în picioare.”

Pentru tânărul sportiv sibian, aurul mondial nu este doar o medalie, ci confirmarea faptului că munca făcută cu seriozitate aduce rezultate excepționale. Federația subliniază că succesul său este rezultatul credinței în proces, al sacrificiilor, al orelor interminabile de antrenament și al unei determinări remarcabile pentru vârsta sa.

„Este începutul perfect pentru România la acest Campionat Mondial. Bravo, Robert! Ai pus tricolorul sus încă de la prima categorie!”, au transmis reprezentanții federației.

Victoria lui Robert Frățilă vine într-un moment spectaculos pentru sportul sibian. La doar câteva ore după ce Marcel Manea a anunțat că a devenit dublu campion mondial (categoria sa + trofeul OPEN), rezultatul lui Robert confirmă forma excelentă în care se află reprezentanții Sibiului pe scena internațională.

”Un titlu muncit, câștigat cu determinare, disciplină și o eleganță sportivă care a ridicat sala în picioare. Robert a demonstrat că atunci când crezi în proces și nu renunți, scena îți răsplătește fiecare oră de antrenament, fiecare sacrificiu, fiecare pas făcut spre performanță. ”mai spun cei de la Federație.

Sibiu devine, practic, orașul care a dat României primii doi campioni mondiali ai delegației din Arabia Saudită.

Performanțele celor doi sportivi sunt un motiv de mândrie pentru comunitate și arată, fără echivoc, că Sibiu rămâne un pol important al culturismului românesc.