mesajul deputatului adrian echert cu ocazia zilei naționale: “patriotismul autentic nu vine cu aplauze”

Cu ocazia Zilei Naționale a României, deputatul Adrian Echert transmite un mesaj care readuce în prim-plan esența patriotismului autentic.

„A fi român nu e un exercițiu de scenă. Nu e un strigăt calculat, nici o poză cu drapelul. Este o legătură profundă cu ideea de dreptate, cu libertatea și cu oamenii care au ținut țara în picioare, chiar și atunci când istoria a împins-o în margine”, afirmă deputatul.

În mesajul său, Adrian Echert subliniază că patriotismul nu trebuie confundat cu gesturile zgomotoase sau cu discursurile goale despre „onoare”. „Vedem personaje care își revendică iubirea de țară prin gesturi zgomotoase, în timp ce deschid uși către regimuri care au pus la pământ națiuni întregi și care amenință astăzi direct securitatea Europei. Ni se livrează discursuri despre ‘onoare’ de la oameni care își construiesc cariera pe nefericirea românilor”, explică Echert.

Deputatul atrage atenția că România nu poate fi apărată prin slogane sau aparențe. „O țară nu se sprijină pe sloganuri. Se sprijină pe oameni integri, pe profesioniști, pe cei care își fac treaba cu grijă pentru ceilalți. Patriotismul autentic nu vine cu aplauze. Vine cu responsabilitate, cu rigoare, cu curajul de a spune ‘nu’ acolo unde alții aleg compromisul”, subliniază Echert.

1 Decembrie este, în opinia sa, un moment de reflecție asupra valorii reale a României: „România nu e o metaforă. E locul în care trăim, în care ne creștem copiii, în care vrem să fim în siguranță. E țara pe care o pierdem dacă o încredințăm imposturii, indiferenței și celor care, sub steag, ascund alianțe toxice”.

Deputatul încheie mesajul cu urări sincere tuturor românilor: „La mulți ani tuturor românilor. La mulți ani României — țara pe care o apărăm prin tot ce avem noi mai demn și mai lucid.”